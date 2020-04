Wilfried Fischer berichtet:

Wir müssen dankbar sein in so einer Gegend leben zu dürfen. Man sitzt zu Hause, nein, man bewegt sich auf den Balkon und blickt über den Traunsee: unser Stoa, in Richtung Dachstein und der Mond – Herz, was willst Du mehr?



Einfach nur majestätisch schön!

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer