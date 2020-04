Bootsbesitzer mit fixem Stellplatz dürfen bald slippen

Gute Nachrichten für Bootsbesitzer mit fixem Stellplatz am Traunsee. Sie dürfen von 20.4. bis einschließlich 26.4. bei der Anlage am Lehenaufsatz in Gmunden slippen.

“Wir ersuchen alle Bootsbesitzerinnen und -besitzer um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen und in Absprache mit dem Land OÖ die Slipanlage am Gmundner Lehenaufsatz bis auf Weiteres gesperrt werden muss. Grund dafür ist die auch von der Landesregierung forcierte temporäre Eindämmung des Boots-Tourismus”, sagt Bürgermeister Krapf.

Slippen von 20.4. bis einschließlich 26.4. möglich

All jene Bootsinhaber, die einen fixen Stellplatz an einer gepachteten Boje im Traunsee oder bei einem Betrieb haben, können ihre Boote von 20.4. bis einschließlich 26.4. bei der Anlage am Lehenaufsatz slippen. Die Stadtgemeinde bittet darum, während der Slipvorgänge die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten!