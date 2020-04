Caritas-Schulzentrum Josee lädt zum Infoabend per Video

Das Caritas-Schulzentrum Josee in Ebensee lädt aufgrund der Coronakrise am Dienstag, 14. Mai, um 18 Uhr zu einem Infoabend mittels Videokonferenz ein. Interessierte können an office@josee.at ein Mail senden und erhalten dann einen Link zugesandt, mit dem sie sich in die Videokonferenz einloggen können.

Weil aufgrund von Covid 19 derzeit noch keine Veranstaltungen möglich sind, veranstaltete das Caritas-Schulzentrum Josee einen Infoabend per Video. Interessierte können sich hier genauso bei den LehrerIn persönlich über die verschiedenen Ausbildung in der Alten-, Familien- oder Behindertenarbeit/Behindertenbegleitung informieren. Nach der zweijährigen Fach- bzw. dreijährigen Diplomausbildung unterstützen die AbsolventInnen – je nach ihrem Ausbildungsschwerpunkt – ältere Menschen, Familien oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Der Schuleinstieg ist schon ab 16 Jahren möglich, indem der einjährige Vorbereitungslehrgang absolviert wird. Dieser ermöglicht den Einstieg in den anschließenden Lehrgang ohne Aufnahmetest. Um- und QuereinsteigerInnen können bei den zwei- und dreijährigen Ausbildungen auch von der finanziellen Unterstützung des Fachkräftestipendiums profitieren.

Die Berufsaussichten sind für die AbsolventInnen hervorragend, weil Fachkräfte in den Sozialbetreuungsberufen stark gefragt sind. Durch die Praxiskompetenz der Lehrenden werden die AbsolventInnen optimal auf die verschiedenen Situationen im Berufsalltag vorbereitet. Die SozialbetreuerInnen können je nach Ausbildungsschwerpunkt u.a. in Alten- und Pflegeheimen, in der mobilen Betreuung und Pflege, in betreubaren Wohnungen, in Krankenhäusern, in der mobilen Familienbetreuung, in Kindergärten und Krabbelstuben, in Wohn- und Tageseinrichtungen sowie in der mobilen Begleitung für Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Mit einer Vertiefung in Sozialpädagogik stehen auch Beschäftigungsfelder in der Kinder- und Jugendhilfe offen.

Die Anmeldung an der Caritas-Schule für Sozialbetreuungsberufe ist jederzeit möglich:

Langbathstraße 44, 4802 Ebensee am Traunsee

Tel.: 06133 / 5204

E-Mail: office@josee.at

www.josee.at