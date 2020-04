Gmunden sperrt auf

Vielfalt an Lockerungen, immer ausbalanciert an der COVID-19-Lage

In Gmunden sind aktuell zwar zuletzt zwei Neuinfektionen mit COVID-19 zu verzeichnen, dennoch hält die Stadtgemeinde am eingeschlagenen Weg einer schrittweisen Lockerung fest, damit das öffentliche Leben wieder in Gang kommt. Der lokale Infektionsverlauf wird dabei ganz genau beobachtet und in jede Entscheidung miteinbezogen. Und auch die Polizei wird verstärkt darauf schauen, dass beim Aufsperren weiterhin die Corona- Regeln eingehalten werden.

Bürgermeister Stefan Krapf steht aufgrund der aktuellen Lage vollinhaltlich hinter dieser Strategie: „Wir müssen auch in Gmunden den Weg der sukzessiven Rückkehr zu einer wenigstens teilweisen Normalität weitergehen. Die Situation in Gmunden zeigt, dass der Prozess des Hochfahrens ein Balanceakt ist und Vorsicht geboten sein muss. Die strikte und konsequente Einhaltung der Sicherheitsregeln ist unverzichtbare Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Einsamkeit, Lagerkoller und psychische Belastungen nehmen zusätzlich zu den Existenzängsten aufgrund der wirtschaftlichen Situation zu. Daher ist mein Standpunkt klar: Das Virus wird uns noch längere Zeit begleiten, doch es darf unser wirtschaftliches, soziales und kulturelles Leben nicht nachhaltig schädigen. Daher müssen wir den Weg der Lockerungen in allen Bereichen mit Augenmaß und Flexibilität fortsetzen!“

Folgende Maßnahmen in ihrem eigenen Wirkungs- und Entscheidungsbereich wird die Stadt Gmunden in den nächsten Tagen und Wochen treffen.

• Spielplätze: Alle Spielplätze im Stadtgebiet werden analog zur Aufhebung der massiven Ausgangsbeschränkungen ab 1. 5. wieder geöffnet.

• Freiluftsportstätten: Die SEP-Arena und der Fliegerschulplatz werden am 1. 5. für Leichtathletik und sportliche Betätigung mit einem Abstand zu anderen Personen von mindestens 1,5 Metern wieder geöffnet.

• Märkte: Nach dem Wochenmarkt wird am 9. 5. und 13. 6. auch der Raritätenmarkt auf dem Rathausplatz stattfinden. Der Keramikflohmarkt übersiedelt aus Sicherheitsgründen vom Marktplatz auf den Rathausplatz und wird am 30.5. und 27.6. über die Bühne gehen.

• Seeschloss Ort: Das Seeschloss öffnet inkl. Gastronomie, Shop, Museum und der beliebten Ausstellung „Mythos Traunstein“ am 15. 5. wieder seine Pforten.

• Stadtbücherei: Die „beliebteste Bücherei Oberösterreichs“ ist ab 18. 5. wieder für Buchliebhaberinnen und –liebhaber geöffnet.

• Kammerhof-Museum: Das Museum wird ab 20.5. für Gruppen nach telefonischer Voranmeldung wieder zugänglich sein.

Bürgermeister Stefan Krapf fügt hinzu: „Ich bin mir vollkommen bewusst, dass jetzt jede Entscheidung massive Auswirkungen nach sich ziehen kann und es durchaus plausible Argumente für eine Vorgehensweise in beide Richtungen gibt. Die Lage und unsere Erkenntnisse ändern sich zudem fast täglich, manchmal sind auch Korrekturen des Weges vonnöten. Daher muss man auch jederzeit spontan und flexibel reagieren können, das ist eben die große Herausforderung der Coronakrise.“

Foto: Stadtgemeinde