Gmunden trauert um Norbert Grabensteiner

Vergangenen Samstag ist der langjährige SPÖ-Stadtrat und Vizebürgermeister Norbert Grabensteiner leider verstorben. Er hat über Jahrzehnte die Gmundner Stadtpolitik geprägt und mit Umsicht und Weitblick entscheidend mitgestaltet.

“Norbert Grabensteiner war zwar überzeugter Sozialdemokrat, doch stets offen und aufgeschlossen gegenüber anderen Sichtweisen und Perspektiven. So begegnete er politischen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat immer mit aufrichtiger Wertschätzung und Respekt.

Das Wohlergehen seiner geliebten Heimatstadt Gmunden lag ihm am Herzen, nicht parteipolitische Querelen. Seine Meinung zu verschiedensten kommunalpolitischen Themen war bei allen Gemeinderatsfraktionen angesehen und genoss einen außerordentlich hohen Stellenwert. Auch sein beruflicher Werdegang bei der OKA war in hohem Maße beeindruckend und gipfelte in seiner Mitgliedschaft des Aufsichtsrates.

Norbert Grabensteiner war zudem auch eine Gallionsfigur in der Gmundner Sportszene. Vor allem die Vielseitigkeit seiner sportlichen Aktivitäten war erstaunlich. Jahrelang war er Stammspieler des ATSV Gmunden, doch auch in der Leichtathletik, beim Luftgewehr-Schießen und Eishockey erfolgreich.

Aufgrund seines politischen Wirkens und seines ehrenamtlichen Engagements in zahlreichen Institutionen des gesellschaftlichen sowie öffentlichen Lebens der Stadt Gmunden wurde ihm im Jahre 2000 die Ehrenbürgerschaft verliehen. Zahlreiche weitere Auszeichnungen und Würdigungen wie etwa das Goldene Verdienstzeichen des Landes OÖ stellten eine gerechtfertigte Wertschätzung seiner vielfältigen Tätigkeiten dar.

Die Stadt Gmunden verliert eine große, ehrenwerte Persönlichkeit und wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ich persönlich möchte seiner Familie, vor allem natürlich seiner Gattin Traudi und den Kindern Gabi und Norbert mein aufrichtiges Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Ruhe in Frieden, lieber Norbert Grabensteiner! Du warst ein großer Gmundner!”, so Bürgermeister Krapf.