Normal-Fahrplan bei Lokalbahnen und Regionalbussen ab 4. Mai

Die Bundesregierung hat weitere Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen ab Anfang Mai angekündigt. Der OÖVV reagiert auf den zu erwartenden Anstieg der Fahrgastzahlen und kehrt bei den Lokalbahnen von Stern & Hafferl und den Regionalbussen ab 04. Mai wieder zu uneingeschränktem Fahrplanangebot zurück.

Ab Anfang Mai werden wieder alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe wie z.B. Friseure oder Kosmetikstudios öffnen, die Maturantinnen und Maturanten mit ihren Vorbereitungsstunden in der Schule beginnen und wieder mehr Menschen zu ihren Arbeitsplätzen in den Büros zurückkehren. Zudem sollen die Ausgangsbeschränkungen weiter gelockert werden. Ab 15. Mai sollen auch gastronomische Betriebe und die

Schulen öffnen.

Ab 4. Mai wieder das volle Fahrplanangebot

All diese Veränderungen werden sich stark auf die Mobilität der Menschen und somit auch auf die Fahrgastzahlen in den öffentlichen Verkehrsmitteln auswirken. Um den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern das gewohnt hochwertige und umfangreiche Angebot im Öffentlichen Regionalverkehr bieten zu können, aktiviert der OÖ Verkehrsverbund bei den Regionalbussen und den Lokalbahnen von Stern & Hafferl ab 04. Mai wieder das volle Fahrplanangebot und beendet nahezu alle Angebotseinschränkungen, die wegen der Coronakrise und der eingebrochenen Nachfrage umgesetzt wurden.

Der Vollbetrieb bei der Linie 563 („Nachtschwärmer“) und einzelnen Verstärkerkursen wird erst in Abhängigkeit von der Wiedereröffnung von Gastronomie, Schulen und Tourismusbetrieben aufgenommen. Ab wann auch die Regionalzüge der ÖBB wieder nach Normal-Fahrplan unterwegs sein werden, wird aktuell mit Land OÖ und Bund abgestimmt.

„Die Menschen werden wieder zur Arbeit gehen, mehr Besorgungen erledigen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie werden sich somit mehr fortbewegen und auch den Öffentlichen Verkehr vermehrt nutzen. Auf diese stärkere Nachfrage wollen wir unbedingt vorbereitet sein und werden ab 04. Mai bei den Regionalbussen und Lokalbahnen wieder zum normalen Fahrplanangebot zurückkehren“, erklärt Herbert

Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft.

Der OÖVV macht seine Fahrgäste darauf aufmerksam, dass am 04. Mai in Oberösterreich mit dem „Florianitag“ ein schulfreier Tag ist. Somit verkehren alle Linien im Regionalverkehr am 04. Mai, wie auch normalerweise an diesem für die Schulen freien Tag, nach Ferienfahrplan. Ab 05. Mai fahren dann alle Lokalbahnen und Regionalbusse wie an einem „normalen“ Werktag.

Mund- und Nasenschutz bleibt Pflicht

Nach wie vor müssen die Fahrgäste in allen öffentlichen Verkehrsmitteln einen selbst mitgebrachten Mund- und Nasenschutz tragen. Sofern jemand keine Schutzmaske bei sich hat, können Mund und Nase auch mit einem Schal, Halstuch oder einem anderen adäquaten Gegenstand bedeckt werden.