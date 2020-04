Warum in die Ferne schweifen, …

wenn das Schöne doch so nah! Corona, Ausgangssperren – Begriffe die sich mit Begriffen wie Frühling, Sonne, Wandern matchen.

Wir sollen zu Hause bleiben, brauchen aber auch die Natur und die frische Luft. Was bietet sich daher besser an als eine Wanderung in der eigenen Gemeinde: Allein und mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

Die Bilder zeigen die Stimmung unserer traumhaft schönen Landschaft mit Blick vom Gmundnerberg und Eck in Altmünster zum Traunsee und Traunstein.

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer