16-Jährige stürzte beim Fotografieren vom Balkon

Beim Fotos machen ist ein 16-jähriges Mädchen gestern Abend in Bad Ischl vom Balkon fast 5 Meter in die Tiefe gestürzt.

Am 5. Mai 2020 gegen 18:25 Uhr saß die 16-Jährige am Balkongeländer im ersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses in Bad Ischl und machte mit ihrem Mobiltelefon Fotos. Dabei soll sie jedoch das Gleichgewicht verloren haben und stürzte rückwärts etwa 4,5 Meter in die Tiefe.

Sie landete im weichen Rasen, wodurch sie sich aber trotzdem Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Das Mädchen wurde vom Notarzt erstversorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem ÖRK ins LKH Bad Ischl verbracht. Aufgrund der Erhebungen vor Ort kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Quelle: LPD OÖ