Vier Feuerwehren bei Brand eines Holzhauses in Desselbrunn

Vier Feuerwehren standen am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Wohnhausbrand in Desselbrunn im Einsatz.

In einem Holzhaus ist aus bisher unbekannter Ursache in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Die drei örtlichen Feuerwehren wurden zu dem Wohnhausbrand alarmiert, letztendlich standen die Einsatzkräfte von vier umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Der Hausbesitzer konnte sich ersten Angaben zufolge unverletzt ins Freie retten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Teile des Gebäudes mussten jedoch abgestützt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber