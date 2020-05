Geburtstagsfeier endete mit Verletzung

In der Nacht zum 6. Mai 2020 kurz nach 1 Uhr kam es bei einer privaten Geburtstagsfeier in einem Mehrparteienhaus in Schwanenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Zuvor sei der 20-jährige Jubilar nach reichlich Alkoholkonsum mit seinem 24-jährigen Bruder in Streit geraten, was in Handgreiflichkeiten ausartete. Andere Partygäste versuchten die beiden zu beruhigen, was der 24-Jährige zum Anlass nahm auch gegen diese aggressiv vorzugehen.

Einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck soll er dabei einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Dieser erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ