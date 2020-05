Mit Musik und Blumen den Feiertag verschönert

Die Bläsergruppe der Feuerwehrmusik Langwies spielte am Nachmittag zu Christi Himmelfahrt im Bezirksseniorenheim Ebensee auf. Mit zahlreichen Volksweisen, Jodlern und unterhaltungsvoller Volksmusik im Gepäck, wurde im Garten aufgespielt. Zahlreiche BewohnerInnen des Seniorenheims genossen die musikalischen Klänge.

Die Feuerwehrmusik Langwies übergab zudem 4 Blumenkästen an Heimleiter Daniel Preiner. Diese werden zur Verschönerung der Begegnungszonen im Garten verwendet. Es ist ein Privileg in dieser schwierigen Zeit, durch die Musik ein Lächeln ins Gesicht der HeimbewohnerInnen zu zaubern. Auch in turbulenten Zeiten bleiben wir unserem Vereinsmotto treu – D´Musi lebt! Die FM Langwies bedankt sich sehr herzlich für die Gastfreundschaft und freut sich bereits jetzt auf ein baldiges Wiedersehen!

Foto: privat