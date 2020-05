Neue Station für unkomplizierte, rasche Corona-Tests auf dem Toskana-Parkplatz

Wenn am Beginn der Urlaubssaison die Grenzen öffnen, werden massenhaft Corona-Tests notwendig werden. Gmunden sorgt mit einer Teststation bei der Tourismus-Zentrale vor.

In einer Ordination, beim Amtsarzt und generell überall, wo sie in Innenräumen vorgenommen werden, bringen Corona-Tests einen enormen Sicherheits- und Desinfektionsaufwand mit sich.

Wie sich derlei Tests rasch und völlig unkompliziert organisieren lassen, zeigen seit kurzem Bezirksärztechefin Dr.in Claudia Westreicher, Primar Dr. Christian Mahringer und die Stadt Gmunden vor – mit einer kleinen Teststelle auf dem Toskana-Parkplatz, die Bürgermeister Mag. Stefan Krapf spontan zur Verfügung gestellt hat.

Die Kundschaft wird ständig mehr, vor allem Urlauber und Geschäftsreisende brauchen für Fahrten oder die Rückkehr ins Ausland gültige Atteste.

Nach einer Anmeldung im Internet unter www.westreicher.at kann jede und jeder einen Termin einbuchen. Die Mediziner kommen zur Teststelle, einem adaptierten Gmundner Marktstand, der einfach zu desinfizieren ist. Die Abnahme ist rasch erledigt, weil die Probanden in der Nähe des Tourismusbüros problemlos parken können. „Meist ist das Ergebnis noch am selben Tag verfügbar“, kündigt Primar Mahringer an.

Stefan Krapf: „Diese Station soll den Bürgern das Testen massiv erleichtern. Sie gewährleistet dennoch höchste Sicherheitsstandards. So kann auch bei immer mehr Lockerungen die positive Entwicklung, das Abklingen der Pandemie weitergehen.“

Eine zweite Corona-Abnahmestelle in Gmunden befindet sich bei der Ortsstelle des Roten Kreuzes in der Miller von Aichholz-Straße.