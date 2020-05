US-Botschafter Trevor Traina besucht Schwanenstadt

Über Einladung von Dir. DI Herwig Pernsteiner von der ISG in Ried ist der US-Botschafter Trevor Traina bei seiner Reise durch die österreichischen Bundesländer, bei der er als Freundschaftsdienst zwischen den USA und Österreich Gesichtsmasken verteilt, auf einen kurzen Abstecher nach Schwanenstadt gekommen.

Trevor Traina war auf der Rückfahrt von seinem Besuch bei Landeshauptmann Dr. Haslauer von Salzburg nach Schwanenstadt gekommen und hat Dir. DI Herwig Pernsteiner für die Bewohner von den ISG-Wohnungen in Schwanenstadt und anderen Wohnungsbauten in Oberösterreich Gesichtsmasken mitgebracht. Bei einem Smalltalk hat Botschafter Traina seiner Freude darüber Ausdruck gegeben, dass er erstmals in seiner Botschaftertätigkeit auch Schwanenstadt besuchen konnte. Er übergibt diese Masken zur Eindämmung der Corona-Krise in Österreich und bereist in diesen Tagen alle Bundesländer. „Nach dem Krieg hat Amerika Österreich durch Lebensmittelspenden geholfen und dieses Mal sind es eben Gesichtsmasken“, meinte Botschafter Traina.

Bürgermeister Kons. Karl Staudinger bedankte sich bei Botschafter Trevor Traina für seinen Besuch in Schwanenstadt und wünscht dem hohen Gast weiterhin alles Gute für seine Tätigkeit in Österreich. Nach diesem kurzen Abstecher nach Schwanenstadt und Übergabe der Masken an Dir. DI Herwig Pernsteiner verabschiedete sich der US-Botschafter wieder und fuhr mit seiner Reise-Delegation weiter nach Wien.

Foto: ISG