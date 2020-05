Wiedereröffnung der BUKOWINA-AUSTELLUNG in Vorchdorf

Die Bukowina-Ausstellung von Herbert Riess im Kitzmantel-Museum in Vorchdorf, die feierlich am 5.3.2020 mit einer Gedenkmesse in der Pfarrkirche Vorchdorf und Festakt im Museum und der Kitzmantelhalle eröffnet wurde, musste aufgrund der Corona Pandemie geschlossen werden. Durch Erleichterung der Einschränkungen und den positiven Rückgang der Erkrankungen konnte die Ausstellung am Dienstag 19.5.2020 wieder geöffnet werden.

Offiziell läuft die Ausstellung bis 9. Juli 2020 – jeweils Dienstag und Donnerstag von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr. (Feiertage ausgenommen!) Nach telefonischer Vereinbarung mit Herrn Herbert RIESS, Organisator der Ausstellung, ist aber auch täglich incl. Samstag und Sonntag ein Besuch nach Vereinbarung möglich. Bei Fragen und Anmeldung bitte mit Herbert Riess unter der Handynummer 0664/3568714 Kontakt aufnehmen!

Schutzmasken und Desinfektionmittel zur Einhaltung der Coronavorschriften sind vorhanden! Auf Ihren Besuch freut sich die Ausstellungsleitung unter Herrn Herbert RIESS.

Ankündigung und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS