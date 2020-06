Studieren probieren: KeKademy geht in die nächste Runde

Vöcklabruck. Mit dem Themenschwerpunkt „Umwelt & Nachhaltigkeit“ geht die vielgelobte Sommerakademie „KeKademy“ im OKH – Offenes Kulturhaus von 7. bis 10. September in die nächste Runde. Vier Tage lang wird ein vielfältiges Programm aus der Welt der

Wissenschaft, Kunst und Technik für Kinder zwischen vier und dreizehn Jahren angeboten – und das freilich Corona-konform.

Ob Fahrräder auseinandernehmen, die Stadt der Zukunft bauen oder lernen, wie Youtube-Stars ihre Videos drehen: Mit 33 Lehrveranstaltungen – bei denen auch wieder zahlreiche VöcklabruckerInnen als Lehrende gewonnen werden konnten – bietet die „KeKademy“ Kindern einen spannenden Blick in die große Welt der Wissenschaft. Ganz nach dem Motto „Probieren geht über Studieren!“ wird herzlich dazu eingeladen, spielerisch neue Interessen zu wecken und noch Unbekanntes zu entdecken.

Vielfalt auch bei den Studierenden

Neben der Vielfalt im Programm ist auch Vielfalt bei den Studierenden wichtig. Um allen interessierten ForscherInnen einen möglichst barrierefreien und finanziell unabhängigen Zugang zu den Lehrveranstaltungen zu gewährleisten sind Aktivplätze eingeplant. Um

rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.

Das große Inskribieren

Auch heuer findet am 11. Juli von 08:00 bis 18:00 Uhr im OKH der große „KeKademy-Anmeldetag“ statt. Ausschließlich an diesem Tag ist der vergünstigte Studipass mit Schwerpunkt „Umwelt“ für Kinder erhältlich, die sich gerne auf diesen Bereich OKH Trägerverein „Kunst- und Kulturhaus Vöcklabruck“ | Hans-Hatschekstr. 24, 4840 | www.okh.or.at | office@okh.or.at | zvr: 224263492 spezialisieren möchten. Abseits vom Pass sind Kursanmeldungen nach dem 11. Juli jederzeit via kekademy@okh.or.at möglich.

Die „KeKademy“ findet im Rahmen des EU geförderten LEADER-Projekts „Gemeinschaftspraxis“ statt. Das dreijährige und regionale Bildungsprojekt unterstützt engagierte BürgerInnen dabei, vom Wissen ins Tun zu kommen. Das gesamte „KeKademy“- Programm sowie Kurskosten sind unter www.okh.or.at /kekademy zu finden.

Foto: EH Fotografie