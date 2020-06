Alle Bibliotheken im Salzkammergut sind wieder offen

Groß war die Freude der Kunden und Kundinnen aller Bibliotheken im Salzkammergut (Hallstatt, Bad Goisern, Bad Ischl, Pfandl, Strobl, Abersee, St. Wolfgang, Ebensee, Neukirchen bei Altmünster und Gmunden), dass die beliebten Treffpunkte für Jung und Alt wieder besucht werden können. „Mit unseren digitalen Angeboten wie media2go, Mediathek Salzburg und unseren Onlinekatalogen sowie großem Engagement in Form von Fensterbank-Ausleihen und Hauszustellungen, konnten wir die schwierige Zeit für viele erträglicher machen“, berichtet Claudia Kronabethleitner aus der Bad Ischler Pfarrbibliothek. „Diese Angebote sind eine wichtige Ergänzung, im Zentrum aber steht für uns der persönliche Kontakt in der Ausleihe und bei unseren vielfältigen Veranstaltungen“.

Überwältigt war auch Petra Stockhammer: Die Stadtbibliothek Gmunden wurde von den Lesern und Leserinnen regelrecht gestürmt. Auch Michaela Grill (Bibliothek Strobl) zeigt sich erfreut über die Begeisterung und Dankbarkeit für das Angebot der Bibliothek. In den letzten Wochen ist vielen bewusst geworden, wie wichtig Bibliotheken als kommerzfreie Orte in einer Gemeinde sind. Dazu brauchen Bibliotheken auch weiterhin einen qualitativen, vielfältigen und attraktiven Medienbestand für alle Zielgruppen. Als Treffpunkte unterschiedlichster Menschen, die hier ihre Begeisterung für Bücher und Medien teilen, sind sie die Orte, an denen Lesen und Leben zusammenfinden. Nicht zuletzt sind Bibliotheken Orte des sozialen Ausgleichs. Damit die Bibliothekarinnen und Bibliothekare auch weiterhin erfolgreich und engagiert in ihren Gemeinden tätig sein können, braucht es attraktive Rahmenbedingungen, braucht es auch weiterhin ausreichend Ressourcen!

Einen Babyelefanten gibt es übrigens in einer Bibliothek im Salzkammergut schon lange. Seit Jahren ist er der Liebling der Kinder in Abersee – nun hat er laut Bibliotheksleiterin Christa Hödlmoser die Rolle des Abstandhalters übernommen.

Foto: privat