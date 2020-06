Bürgermeister Stefan Krapf zu Besuch bei Stern & Hafferl Bau GmbH

Während die Corona-Krise das Land und vor allem auch die Baubranche vor große Herausforderungen gestellt hat, war bei der Stern-Gruppe keine Rede von Stillstand.

Die Arbeiten auf den Baustellen wurde zum Teil nur kurz unterbrochen. Die Arbeitsplätze wurden erhalten und nur ein kleiner Teil der Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Parallel dazu wurde der geplante Generationenwechsel in der Geschäftsführung von Stern & Hafferl Bau Gmbh vollzogen. Mit 1. April 2020 trat Ing. Markus Hilgarth seine Tätigkeit als Geschäftsführer von Stern & Hafferl Bau an. Dipl.-Ing. Georg Neumann widmet sich zukünftig verstärkt seinen Aufgaben in der Stern Holding GmbH, insbesondere dem Ausbau der Sparte Immobilien und Projektentwicklung in der Stern-Gruppe.

Nach Aufhebung der Kontakteinschränkungen hat Bürgermeister Mag. Stefan Krapf nun die Gelegenheit genutzt sich über den Generationenwechsel zu informieren und um Ing. Markus Hilgarth persönlich im Gmundener Wirtschaftsleben willkommen zu heißen.

Bmst. Ing. Markus Hilgarth ist 51 Jahre alt, verheiratet, Vater von 3 Kindern und lebt in Buchkirchen bei Wels. Vor seinem Wechsel zur Stern-Gruppe war er 28 Jahre lang bei der Firma Dywidag in Linz leitenden Funktionen im Generalunternehmerbau tätig. Markus Hilgarth: “Ziel ist es, die Stern & Hafferl Bau GmbH auf diesem schwierigen Markt weiter zu entwickeln. Mit dem Know-How unserer qualifizierten Mitarbeiter aus der Region schaffen wir diese speziellen Herausforderungen. Wir liefern unseren Kunden eine einwandfreie Qualität zum vereinbarten Termin. Die Aus, und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist dafür entscheidend. Das hohe Qualitsbewusstsein im Unternehmen sichert uns zahlreiche zufriedene Kunden und Stammkunden.

Mit 1. Juli 2020 wird Herr Hilgarth nach der Übergangsfrist die alleinige Geschäftsführung von Stern & Hafferl Bau GmbH übernehmen und Georg Neumann (57) nimmt die intensive Arbeit in der Immobilien- und Projektenwicklung innerhalb der Stern-Gruppe auf. In diesem Bereich liegt der Fokus auf der Entwicklung von Wohnimmobilien mit den Ansprüchen Qualität, professionelle Abwicklung, leistbares Wohnen. „Wir schaffen Werte“ ist die Leitlinie für die Errichtung von wertbeständigen Immobilien, die gerade in der heutigen Zeit immer größere Bedeutung gewinnen.

Foto: Stern-Gruppe