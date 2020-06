Endlich wieder segeln!

Erste Regatta für den UYC Wolfgangsee nach Covid 19 Lockdown

Der UYC Wolfgangsee startete am Wochenende mit dem Sportboootcup 2020 in die diesjährige Segelsaison. Trotz einiger Einschränkungen (z.B. Beschränkungen bei der Teilnehmerzahl, Crew usw.) war die Freude und Erleichterung bei den Regattateilnehmern spürbar, sich nach dem Covid19-Lockdown endlich wieder im Wettkampf am Wasser messen zu können.

Der Sportbootcup feierte am Wolfgangsee letztes Jahr seine Premiere und versucht als neuartiges Retattaformat den schwindenden Teilnehmerfeldern in den neueren Einheitsbootsklassen Rechnung zu tragen, in dem es die zahlreichen, aber unterschiedlichen, Sportboote mit einfacher Vergütungsregel (Yardstick) miteinander vereint. Gleichzeitig kommen Einheitsklassen bei größerer Teilnehmerzahl (5 oder mehr) durch eine eigene Wertung (nach gesegelter Zeit) auf Ihre Rechnung.

Bei der 2.Auflage des Sportbootcups gingen dieses Jahr bereits 12 Sportboote an den Start, mit dabei eine ganze Reihe an österreichischen Spitzenseglern, Olympiateilnehmer wie Nico Delle-Karth, Michael Luschan, Georg Stadler oder Franz Urlesberger oder Segelweltmeister wie Udo Moser. Die qualitative Leistungsdichte und das Aufeinandertreffen schneller Sportboote wie Melges 24, Esse, J70 u.a. versprach spannende Wettkämpfe. Und auch das Wetter und der Wind hielten mit und so konnte Wettfahrtleiter Wolfgang Buchinger am Samstag bei traumhaften Segelbedingen (Sonne/-3Bft) 3 Wettfahrten absolvieren und am Samstag bei Wolken und noch mehr Wind (4 Bft.) die noch fehlenden zwei Wettfahrten schnell beenden.

Den Sieg holte sich der mehrfache deutsche und öst. Melges 24 Meister Luis Tarabochia (mit Crew Marco Tarabochia, Sebastian Bühler, Michael Tarabochia), der sich damit auch die Einheitsklassenwertung der Melges 24 „Edelweißtrophy“ sichern konnte.

Platz 2 ging an das Team von Steuermann Hans Stadler (mit Crew Georg Stadler, Lukas Eigenstuhler, Max Malin) auf einer GOD (Global One Design).

Bronze holte sich Anna Luschan (mit Crew Ina Luschan, Michael Luschan, Christopher Eisl), ebenfalls auf einer Melges 24.

Das Podium der Einheitsbootsklassenwertung bei den Melges 24 komplettierte Steuermann Michael Schineis (mit Crew Jaun Wickl, Simona Höllermann, Max Stelzl).

Perfekte Wind- und Wetterbedingungen, moderne Sportboote und eine hohe Leistungsdichte an sehr guten Seglern machten den 2. Sportbootcup zu einer rundum gelungenen und spannenden Regatta, die die Segler auch als Regattaformat für die Zukunft überzeugen konnte.

Foto: UYC Wg