Felsblock brach aus – Wanderer stürzt ab

Ein 55-jähriger Salzburger stieg am Sonntag über den Franz-Scheckenberger-Steig in Richtung Brunnkogel auf. Kurz nach der Bischofsmütze hielt er sich im Aufstieg an einem Felsblock fest, als dieser ausbrach.

Rücklings abgestürzt

Der Wanderer fiel rücklings einige Meter hinunter und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Eine nachfolgende Wandergruppe beobachtete den Sturz von der Bischofsmütze aus, leistete Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Der 55-Jährige wurde schließlich vom Notarzthubschrauber gerettet und ins Salzkammergut Klinikum nach Gmunden geflogen.