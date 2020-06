Mangelhafte Fassadenarbeiten entlarvten Betrüger

Ein Hausbesitzer hat einen Betrüger wegen mangelhaften Fassadenarbeiten an seinem Haus entlarvt.

Ein 39-jähriger Franzose suchte am 2. Juni 2020 in Gosau Arbeit und gab an, Fassadenarbeiten zu erledigen. Ein 38-Jähriger nahm diese in Anspruch, da an zwei Fassadenseiten seines Wohnhauses der Putz abbröckelte.

Die beiden Männer einigten sich auf eine Auftragssumme über 3.000 Euro wovon 900 Euro als Anzahlung geleistet wurden. Am darauffolgenden Tag begann der 39-Jährige gemeinsam mit seinen beiden Söhnen, 18 und 21 Jahre alt, die Arbeiten.

Auftraggeber wurde skeptisch

Dem Hausbesitzer kamen die Arbeiten sehr unprofessionell vor und er stellte Nachforschungen über die Personen und die angebliche Firma an. Aufgrund der Unstimmigkeiten und der schlechten Arbeit erstattete er schließlich Anzeige bei der Polizei Bad Goisern. Der Franzose wird wegen Verdacht des Betrugs angezeigt.

Quelle: Polizei