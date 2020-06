Neue Bankerl des Alpenvereins laden zum Rasten ein

Geh sitz´di her da“

13 nagelneue Bänke aus Lärchenholz finden Wanderer ab sofort auf den Wegen des Alpenvereins Gmunden. Ob im Traunsteingebiet, am Grünberg, Miesweg oder im Höllengebirge – sie alle sollen dazu einladen, zur Ruhe zu kommen, die Natur zu genießen und einfach die Seele baumeln zu lassen.

Die Bänke wurde von einem Team des Alpenvereins aus jenem Holz gefertigt, das beim Neubau des Miesweges übriggeblieben ist. An Ort und Stelle transportiert wurden die Bänke, von denen jede 150 Kilo wiegt, per Boot oder im Zuge eines Versorgungsfluges auf den Traunstein. Teile davon wurde auch aufgetragen, ein ordentlicher „Tschoch“ für die Helfer.

„Die Arbeit hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Jetzt haben Wanderer, Bergsteiger und Naturliebhaber die Möglichkeit, an besonders schönen Plätzen gemütlich zu rasten“, sagen die Erbauer und schließen auch noch eine Bitte an: „Es wäre schön, wenn Raucher ihre Zigarettenstummel nicht am Berg liegen lassen sondern diese mit nach Hause nehmen. Am Miesweg sammeln wir wöchentlich Hunderte Stummel ein, das müsste nicht sein.“

Foto: privat