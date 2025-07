Wallsee/Gmunden, 12. Juli 2025 – Bei den öster­rei­chi­schen Nach­wuchs-Tri­ath­lon-Meis­ter­schaf­ten, die im Rah­men des Mosti­man Tri­ath­lons in Wall­see statt­fan­den, sorg­ten die jun­gen Talen­te der Sport­uni­on Gmun­den für sport­li­che Schlag­zei­len. Allen vor­an der elf­jäh­ri­ge Jakob Edtho­fer, der in der Klas­se Schü­ler C einen über­le­ge­nen Start-Ziel-Sieg fei­er­te und den Meis­ter­ti­tel sou­ve­rän nach Gmun­den holte.

Auch Ver­eins­kol­le­gin Anna Söser (13 Jah­re) über­zeug­te mit einer star­ken Leis­tung in der hart umkämpf­ten Klas­se Schü­le­rin­nen B. Sie beleg­te unter den bes­ten Nach­wuchs­ath­le­tin­nen Öster­reichs den her­vor­ra­gen­den sieb­ten Platz.

Den krö­nen­den Abschluss bil­de­te das Ren­nen der Bun­des­län­der­staf­feln. Jakob Edtho­fer und Anna Söser gin­gen gemein­sam mit Mari Gru­ber (12 Jah­re, Star­lim Racing Team Wels) und Max Hai­böck (13 Jah­re, Tri­Run Linz) für das ober­ös­ter­rei­chi­sche Team in der Kate­go­rie B&C an den Start. In einem span­nen­den und bis zum Schluss offe­nen Ren­nen hol­te das Quar­tett den Sieg für Oberösterreich.