Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt vom 24. bis 26. Juli 2025 zum tra­di­tio­nel­len Open Air Wochen­en­de ein – dem Som­mer-High­light des Jah­res, das nur noch weni­ge Tage ent­fernt ist. Drei Tage lang ver­wan­delt sich das Gelän­de vor dem Kul­tur­haus in eine atmo­sphä­ri­sche Frei­licht­büh­ne für Lite­ra­tur, Jazz, Kin­der­kul­tur und Indie-Rock.

Den stim­mungs­vol­len Auf­takt macht am 24. Juli ein lau­schi­ges Lite­ra­tur & Jazz Open Air mit Mie­ze Medu­sa und dem Micha­el Acker Elec­tric Trio. Die Pio­nie­rin der öster­rei­chi­schen Poet­ry Slam Sze­ne prä­sen­tiert Tex­te aus ihrem aktu­el­len Buch “Was über Frau­en gere­det wird” und gewährt mög­li­cher­wei­se bereits Ein­bli­cke in ihr im Herbst erschei­nen­des neu­es Werk “Hät­te ich es vor­her gewusst, hät­te ich das genau­so gemacht”. Medu­sa, die seit 2002 als Rap­pe­rin und Spo­ken Word Per­for­me­rin inter­na­tio­na­le Büh­nen erobert, ver­bin­det in ihren Tex­ten die Lie­be zum Rap mit bild­haf­ter, sprach­mäch­ti­ger Lyrik – immer im Flow. Nach der Lesung über­nimmt das Micha­el Acker Elec­tric Trio den musi­ka­li­schen Part des Abends. Die drei Wie­ner Musiker:innen bewe­gen sich zwi­schen Elec­t­ro-Jazz, Funk und impro­vi­sier­ter Ener­gie – tanz­bar, durch­läs­sig und vol­ler spon­ta­ner Wen­dun­gen, die den Som­mer­abend leben­dig wer­den lassen.

Das Fami­li­en Open Air am 25. Juli bringt ech­te Fes­ti­val­stim­mung für Groß und Klein mit Bern­hard Fibich, einem der bekann­tes­ten Kin­der­lie­der­ma­cher Öster­reichs. Fibich hat gan­ze Gene­ra­tio­nen mit gefühl­vol­len, lus­ti­gen und kri­ti­schen Lie­dern geprägt und bie­tet ech­te Musik zum Mit­ma­chen. Das Kon­zert wird durch Maria Hue­mer in öster­rei­chi­scher Gebär­den­spra­che gedol­metscht. Ergänzt wird der Fami­li­en­tag durch einen gro­ßen Mit­mach­zir­kus mit Dia­bo­lo-Welt­re­kord­hal­ter Vale­ri­an Kapel­ler, der vor und nach dem Kon­zert zum gemein­sa­men Jon­glie­ren ein­lädt und jedes Publi­kum in kür­zes­ter Zeit zu artis­ti­schen Kunst­stü­cken bringt.

Den krö­nen­den Abschluss bil­det am 26. Juli das gro­ße High­light-Kon­zert mit My Ugly Cle­men­ti­ne. Die Wie­ner Indie-Super­group um Sophie Lin­din­ger (Ley­ya), Mira Lu Kovacs und Nasta­s­ja Ron­ck (Sharktank) hat mit ihrem Debüt­al­bum “Vit­amin C” den renom­mier­ten Impa­la Album of the Year Award gewon­nen und Fes­ti­vals wie das Pri­ma­ve­ra Sound in Bar­ce­lo­na erobert. Noch bevor sie einen Ton von sich gege­ben hat­ten, war ihre ers­te Show im Wie­ner Rhiz bereits aus­ver­kauft. Ihr zwei­tes Album “The Good Life” ver­eint den cha­rak­te­ris­ti­schen Sound der Band mit neu­en Klang­wel­ten – von Gara­ge-Rock über Indie bis Pop, so facet­ten­reich wie sel­ten gehört. Als Sup­port-Act sorgt die Wie­ner Elek­tro-Gothic-Musi­ke­rin Panik Delu­xe mit ihrer dunk­len Extra­va­ganz für die per­fek­te Ein­stim­mung und DJ Toni Tel­ler berei­tet den Aus­klang des Konzertabends.

Das OKH Open Air Wochen­en­de wird als Green Event durch­ge­führt und von ehren­amt­li­chen Grup­pen des OKH kura­tiert und orga­ni­siert. Für das kuli­na­ri­sche Ange­bot sor­gen der Food­truck “Wild Ones 4” mit regio­na­len und nach­hal­ti­gen Spei­sen am Don­ners­tag, die Vöck­la­bru­cker “De Miche­le” mit ita­lie­ni­schen Gerich­ten und fri­schen Piz­zen sowie rEIS­E­CKERs Eis­ma­nu­fak­tur mit Bio-Eis Spe­zia­li­tä­ten wie “Haus­ruck­wald Milch­eis” mit ess­ba­ren Blü­ten und Honig. An den Bars gibt es neben ver­schie­de­nen Durst­lö­schern heu­er den Spe­zi­al-Cock­tail “Negro­ni sba­gli­a­to” – eine som­mer­li­che Pro­sec­co-Ver­si­on des ita­lie­ni­schen Klas­si­kers sowie alko­hol­freie Kin­der­cock­tails am Freitag.

Details und Tickets:

• 24.07.: Lite­ra­tur & Jazz Open Air

Ein­lass 18:30 Uhr, Beginn Lesung Mie­ze Medu­sa 19:00 Uhr, Jazz­kon­zert mit Micha­el Acker Elec­tric Trio ab 20:30 Uhr

• 25.07.: Fami­li­en Open Air

Ein­lass und Beginn Mit­mach­zir­kus ab 17:30 Uhr, Kon­zert Bern­hard Fibich ab 18:30 Uhr, anschlie­ßend wie­der Mitmachzirkus

• 26.07.: Kon­zert Open Air

Ein­lass ab 18:00 Uhr, Beginn Panik Delu­xe 19:30 Uhr, My Ugly Cle­men­ti­ne ab 20:30, anschlie­ßend After­par­ty mit DJ Toni Teller

Tickets im Vor­ver­kauf gibt es online über kupf­ti­cket; ana­lo­ge Vor­ver­kaufs­ti­ckets für das Lite­ra­tur & Jazz Open Air gibt es zusätz­lich zum Online-Ticket auch in der Buch­hand­lung Neu­dor­fer in Vöcklabruck.

Spe­zi­al-Grup­pen­ti­ckets für das Fami­li­en-Open Air sind im Vor­ver­kauf online erhältlich.

Wei­te­re Infos und Ermä­ßi­gun­gen: www.okh.or.at/openair