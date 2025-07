Vom 25. bis 27. Juli 2025 wird Wind­ern wie­der zum abso­lu­ten Par­ty-Hot­spot des Jah­res! Auf die Besu­cher war­tet ein unver­gess­li­ches Wochen­en­de vol­ler Musik, Stim­mung und Spaß – mit einem Pro­gramm, das kei­ne Wün­sche offenlässt.

Frei­tag – „Wind­ern and Fri­ends“ Party

Den Auf­takt bil­det die legen­dä­re „Wind­ern and Friends“-Party am Frei­tag­abend. Die Gäs­te kön­nen sich auf eine exklu­si­ve Tisch­re­ser­vie­rung freu­en, bei der Geträn­ke und Spei­sen bis 22 Uhr inklu­si­ve sind. Für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sorgt die belieb­te „Krau­hölz­l­mu­si“ – ein High­light, das garan­tiert für bes­te Stim­mung sorgt. Dazu gibt’s ein span­nen­des Über­ra­schungs­pro­gramm, das kei­ne Lan­ge­wei­le auf­kom­men lässt.

Sams­tag – „Bay­ern­ro­cker“ live

Am Sams­tag­abend brin­gen die „Bay­ern­ro­cker“ die Mas­sen zum Kochen. Mit rocki­gen Klän­gen und einer mit­rei­ßen­den Show wird die Stim­mung im Fest­zelt garan­tiert auf den Höhe­punkt getrieben.

Doch das ist noch nicht alles: In Wind­ern gibt’s nicht nur Live-Musik, son­dern auch jede Men­ge wei­te­re Unter­hal­tung. Acht ver­schie­de­ne The­men­bars, ein Par­ty­zelt und eine Dis­co in der Feu­er­wehr­hal­le mit den ange­sag­tes­ten DJs sor­gen für die rich­ti­ge Par­ty­stim­mung. Am Frei­tag sor­gen „DJ Kini­mod“ und „Shany“ für den rich­ti­gen Sound, am Sams­tag las­sen „Chris Arma­da“ und die „Hand­shak­erz“ die Tanz­flä­che beben!

Sonn­tag – Stim­mungs­früh­schop­pen mit „Vöck­l­ablech“

Am Sonn­tag­vor­mit­tag lädt die Feu­er­wehr Wind­ern zum legen­dä­ren Stim­mungs­früh­schop­pen. Ab 10 Uhr sorgt die Band „Vöck­l­ablech“ für den musi­ka­li­schen Rah­men, wäh­rend die Gäs­te bei Speis und Trank die aus­ge­las­se­ne Stim­mung genie­ßen können.

Tickets und Vorverkauf

Vor­ver­kaufs­kar­ten für Frei­tag und Sams­tag gibt’s in allen OÖ Raiff­ei­sen­ban­ken, Ö‑Ticket Vor­ver­kaufs­stel­len sowie unter www.oeticket.com und bei allen Mit­glie­dern der Feu­er­wehr Windern.

Mar­kiert euch den Ter­min rot im Kalen­der – Wind­ern 2025 wird wie­der legendär!