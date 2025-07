Ein beson­de­res Jahr

2025 jährt sich das his­to­ri­sche Ereig­nis – frü­her als „Blut­ge­richt auf dem Haus­ham­er­feld“, spä­ter als „Fran­ken­bur­ger Wür­fel­spiel“ bekannt – zum 400. Mal. Außer­dem gilt es das Jubi­lä­um „100 Jah­re Wür­fel­spiel-Auf­füh­run­gen“ zu feiern.

Was bis­her geschah

Bereits im Novem­ber 2024 wur­de das Buch „Vom Blut­ge­richt zum Wür­fel­spiel“ prä­sen­tiert, ver­fasst von Lokal­his­to­ri­ker Mar­tin Kai­ser, her­aus­ge­ge­ben von der Wür­fel­spiel­ge­mein­de. Gleich­zei­tig stell­te die Braue­rei Zipf ihr Wür­fel­spiel-Jubi­lä­ums­bier „25er“ vor. Buch und Bier sind im Wür­fel­spiel-Muse­um erhält­lich, das in den ers­ten Mona­ten die­ses Jah­res umge­stal­tet wur­de. Ein Escape Room-Aben­teu­er („1625 – Die Wür­fel des Schick­sals“), 3D-Ani­ma­tio­nen und Holo­gram­me, eine vir­tu­el­le Rät­sel­tour durch das Muse­um und neue Expo­na­te ver­mit­teln ein Geschichts­er­leb­nis, das vor allem jun­gen Besu­chern, Fami­li­en und Schul­klas­sen das gan­ze Jahr über eine leben­di­ge Zeit­rei­se in die Ver­gan­gen­heit ermög­licht. Vor dem Muse­um erin­nert das neue Denk­mal „Seid wach­sam!“ an die Opfer des Blut­ge­richts, aber auch an alle Opfer von Into­le­ranz und Macht­will­kür. Gestal­tet wur­de es von Maria Moser, errich­tet von Fran­ken­bur­ger Fir­men. Dem gro­ßen Publi­kums­in­ter­es­se nach drei Jah­ren Spiel­pau­se hat die Wür­fel­spiel­ge­mein­de Rech­nung getra­gen, indem die Sitz­platz-Kapa­zi­tät von 2000 auf 2500 erwei­tert wurde.

Was heu­er beson­ders sein wird

Die Pre­mie­ren­fei­er unter der Lin­de wird dies­mal dem The­ma „Was kann Thea­ter?“ gewid­met sein. Kam­mer­schau­spie­ler Cor­ne­li­us Obonya wird dazu die Fest­re­de hal­ten. Mit dabei sind auch Ex-Burg­thea­ter­che­fin Karin Berg­mann, Autor Fritz Dittl­ba­cher und der Thea­ter­mann Fritz Egger. Musi­ka­lisch gestal­tet wird die Fei­er von „Ober­ös­ter­reichs Chor des Jah­res 2024“, dem Stelz­ha­mer­chor Unge­n­ach. Beginn ist am Frei­tag, 25. Juli, um 19.30 Uhr, anschlie­ßend folgt die Jubi­lä­ums­pre­mie­re des „Fran­ken­bur­ger Wür­fel­spiels“. An der wer­den ein­ma­lig Nach­kom­men jener „Land­ler“ als Sta­tis­ten mit­wir­ken, die vor fast 400 Jah­ren als Glau­bens­flücht­lin­ge in die Ober­pfalz aus­ge­wan­dert sind.

Die Auf­füh­rung am Sams­tag, 2. August, steht ganz im Zei­chen der Blas­mu­sik. Musik­ka­pel­len aus allen Nach­bar­or­ten tref­fen um 18 Uhr zu einem Stern­marsch auf dem Fran­ken­bur­ger Markt­platz zusam­men, musi­zie­ren dort gemein­sam und bege­ben sich dann zur Natur­büh­ne. Auch dort wird gemein­sam kon­zer­tiert. Ein Teil der Musi­kan­ten wird dann zwi­schen den ein­zel­nen Akten des Schau­spiels erst­mals wie­der jene Musik zu Gehör brin­gen, die vor 100 Jah­ren bei den ers­ten Auf­füh­run­gen gespielt wurde.

Was immer sein wird

450 Frau­en, Män­ner, Kin­der und Jugend­li­che aus Fran­ken­burg und Red­lei­ten schlüp­fen an zwölf Som­mer­aben­den in his­to­ri­sche Kos­tü­me und spie­len auf einer der größ­ten Natur­büh­nen Euro­pas ein Stück Geschich­te aus ihren Hei­mat­ge­mein­den. Dabei wer­den sie von eben­so vie­len Hel­fern vor, hin­ter und um die Büh­ne unter­stützt, die für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf des Thea­ter­abends sor­gen und den bis zu 2500 Besu­chern ein mög­lichst ange­neh­mes Kul­tur­er­leb­nis ermög­li­chen. Die­se fast 1000 Mit­wir­ken­den tun dies alles frei­wil­lig, unent­gelt­lich und ehren­amt­lich. Der Lohn ist für alle gleich: ein abschlie­ßen­des Essen nach der Saison.

Der „Wür­fel­spie­ler des Jahres“

So etwas hat es in der 100 Jah­re lan­gen Geschich­te des „Fran­ken­bur­ger Wür­fel­spiels“ noch nicht gege­ben: einen Dar­stel­ler, der seit 50 Jah­ren ein und die­sel­be Rol­le spielt. Auf Johann Fät­tin­ger trifft dies zu. Er ver­kör­pert seit 1975 ohne Unter­bre­chung den ahnungs­vol­len Bett­ler „Haus­mann Peterl“. Dabei ist Fät­tin­ger stets ein Vor­bild an Ver­läss­lich­keit und Beschei­den­heit gewe­sen. Heu­er soll Schluss sein mit dem zeit­wei­li­gen Bett­ler-Dasein. „Nach die­ser Sai­son höre ich auf. 50 Jah­re Peterl sind genug“, sagt der 80jährige. Um den alten Mann glaub­haft dar­stel­len zu kön­nen, hat er frü­her unmit­tel­bar vor dem Auf­tritt Dut­zen­de Lie­ge­stüt­ze gemacht, damit er ins Schnau­fen kommt: „Heu­te genü­gen schon fünf bis zehn – und bald ist Schluss!“