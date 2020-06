Neuer Leiter der PR & Kommunikation am Salzkammergut

Wolfgang Baihuber hat die Leitung der Stabsstelle PR & Kommunikation im Salzkammergut Klinikum der OÖ Gesundheitsholding

übernommen. Der 54-jährige Bad Haller folgt damit Mag.a Brigitte Buberl, die bereits im Februar dieses Jahres als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit an das Kepler Universitätsklinikum nach Linz gewechselt ist.

Wolfgang Baihuber ist bereits seit zehn Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit des Salzkammergut Klinikums in Vöcklabruck tätig. Ab jetzt zeichnet er sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation der drei Klinikums-Standorte in Gmunden, Bad Ischl und Vöcklabruck verantwortlich.

Nach Abschluss der Matura war Wolfgang Baihuber als freier Mitarbeiter beim ORF in Wien und Eisenstadt als Redakteur und Moderator tätig. Zugang zum Gesundheitswesen fand er durch seine abgeschlossene Ausbildung als Radiologietechnologe. Neben einem Studiengang für Public Relations an der Donau-Universität Krems absolvierte er zahlreiche facheinschlägige Fortbildungen.

„Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung, gerade in unserem digitalen Zeitalter, in dem durch die Entwicklung neuer und zusätzlicher Informationskanäle sowohl die interne als auch die externe Kommunikation immer mehr an Bedeutung gewinnt“, so Wolfgang Baihuber.

Foto: OÖG