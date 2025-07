Mitt­ler­wei­le zum fünf­ten Mal laden die Künst­le­rin­nen und Künst­ler des noch sehr jun­gen Gmund­ner Kunst­ver­eins am Wochen­en­de von 19. und 20. Juli 2025 zur Werk­schau in das Schloss Ort. Erst­mals gemein­sam mit einem zwei­ten Künst­ler-Kol­lek­tiv, die „Sub­ter­rá­noes” aus Oaxa­ca, Mexi­co. Ein Kunst­ver­ein, der mit Druck­gra­fi­ken und Kunst­ak­tio­nen kri­ti­sche Kunst in den öffent­li­chen Raum bringt. Im Zuge der gemein­schaft­li­chen Aus­stel­lung prä­sen­tie­ren die Kunst­schaf­fen­den unter ande­rem ihre bei­den Seri­en „Los Nadies“ (Nobo­dies) und „Tian­gu­is“ (Markt) Ende Juli in Gmun­den. Die Arbei­ten sind Dru­cke, abge­bil­det auf Papier, Stoff­bah­nen und in ihrer Hei­mat­stadt oft­mals auch auf Häu­ser­fas­sen­den und an beleb­ten Orten angebracht.

Der gemein­sa­me Nen­ner der gezeig­ten Kunst aus dem Salz­kam­mer­gut und aus Mexi­ko ist der Titel der The­men­aus­stel­lung „Das Unge­se­he­ne“. Die Gastkünstler*innen aus Oaxa­ca grei­fen die The­ma­tik in den bei­den aus­ge­stell­ten Werkse­ri­en mit geschicht­li­chen Figu­ren, Wesen aus der indi­ge­nen Folk­lo­re, aber auch mit anony­men Men­schen in typi­schen Stra­ßen­sze­nen auf. Die Künst­le­rin­nen und Künst­ler des Gmund­ner Kunst­ver­eins wid­men sich mit den aus­ge­stell­ten Wer­ken durch eine Viel­zahl an Zugän­gen. Sei­en es noch nicht gezeig­te Werkse­ri­en, unge­wöhn­li­che, neue Zugän­ge zur Kunst oder Beson­der­hei­ten und Plat­zerl im Salz­kam­mer­gut, die noch nicht genug Auf­merk­sam­keit erhal­ten haben. Das dies­jäh­ri­ge Motiv sei­tens des Kunst­ver­eins stammt von der Gmund­ner Künst­le­rin Lisa Mona.

Bereits meh­re­re Wochen vor dem Kunst­spa­zie­rer set­zen bei­de Kol­lek­ti­ve auf Außen­wir­kung und stel­len die Arbei­ten, die Zugän­ge und die aus­stel­len­den Künst­le­rin­nen und Künst­ler vor.

So wur­de als gemein­sa­me Grup­pen­bil­der eine Motiv gewählt, das eine Anspie­lung an das berühm­te Motiv des US-ame­ri­ka­ni­schen Foto­gra­fen Charles C. Ebbets „Lunch atop a Sky­scra­per“ aus dem Jahr 1932 ist. Män­ner, und in den aktu­el­len Foto­gra­fien auch Frau­en bei einer Arbeits­pau­se – Werk­zeu­ge, Pin­sel und Far­ben wer­den bei­sei­te gelegt, eine Moment­auf­nah­me, ver­gleich­bar einer Werk­schau oder Themenausstellung.

Eben­so tau­chen in Gmun­den immer wie­der Wer­ke der Sub­ter­rá­noes auf, ange­lehnt an die Idee der Fotos, wel­che Besucher*innen in der Stadt machen würden.

Was sich im Som­mer 2020, zeit­lich zwi­schen zwei Coro­na-Lock­downs und unter stren­gen Auf­la­gen noch als ein Gemein­schafts-Expe­ri­ment der Gmund­ner Kunst­sze­ne ergab, hat sich zu einem jähr­lich wie­der­keh­ren­den Aus­stel­lungs-For­mat eta­bliert. Und jedes Jahr ent­wi­ckelt sich die Aus­stel­lung inhalt­lich, the­ma­tisch und auch in punc­to Werks­prä­sen­ta­ti­on wei­ter. Die Kunst aus Mit­tel­ame­ri­ka ist sicher­lich bis dato das High­light des mitt­ler­wei­le 5. Gmund­ner Kunstspazierers.

Der Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer öff­net am Sams­tag, dem 19. Juli um 11:00 Uhr sei­ne Tore. Die Ver­nis­sa­ge zur Aus­stel­lung ist für 18:00 Uhr ange­setzt, Eröff­nung durch Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf. Zur musi­ka­li­schen Unter­ma­lung des Ver­nis­sa­gen­a­bends spielt das Jazz-Ensem­ble Schblonski.

Am Sonn­tag, dem 9. Juni, kön­nen Kunst-Inter­es­sier­te die Aus­stel­lung von 10:00 bis 18:00 Uhr besuchen.

Der „Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer“ fin­det auch bei Schlecht­wet­ter statt. Der Ein­tritt ist frei!