OKH wird mit Sommerkonzerten wachgeküsst

Das OKH – Offene Kulturhaus Vöcklabruck startet mit neuem Programm und Gesundheitskonzept in den Freiluftsommer und lädt schon im Juli herzlich zu zwei Open- Air-Konzerten ein.

„Wir freuen uns sehr, das OKH ab Juli kulturell wieder wachküssen zu können. Dafür setzen wir eine Reihe an Maßnahmen um. Schließlich soll das Corona-Infektionsrisiko bei uns nicht höher sein als im öffentlichen Raum – unabhängig davon, wie hoch oder niedrig das allgemeine Risiko gerade ist. Die große Frage für uns lautet eher, inwieweit unseren Gästen und uns allen das Veranstalten unter den gegeben Rahmenbedingungen taugt und

Freude bereitet. Genau das wollen wir über den Sommer herausfinden,“ sagt das OKHSprecherteam, Jolanda de Wit und Richard Schachinger.

Neben den bekannten Abstands- und Hygieneregeln wird das OKH den Vorteil seiner Außenflächen über den Sommer nutzen und vorerst primär draußen und im Sitzen veranstalten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Gleichzeitig wird es ausschließlich Vorverkaufstickets geben. Personen aus demselben Haushalt können sich für „Lovechairs und -sofas“ entscheiden. Und statt Ausschank wird wohl auch „Picknickflair“ aufkommen:

Gäste sind nämlich eingeladen, selbst ihre Verpflegung mitzubringen.

Den Auftakt macht am 10. Juli in kleinem Rahmen auf der OKH Terrasse der Musiker „Fuzzman“: Als hätte er es geahnt, trägt einer seiner bekannteren Songs den Titel „Haltet Abstand!“. Ebenso die Nummer „Hände weg von Allem“ klingt und klang in den letzten Wochen mehr als plausibel. Am 25. Juli wiederum findet das OKH Open Air – quasi als Lightversion – mit der großartigen „Clara Luzia“ statt. Seit nunmehr 14 Jahren ist die Liedermacherin aus der heimischen Musikszene nicht mehr wegzudenken und eröffnet uns mit ihrem aktuellstes Album „When I Take Your Hand“ Einblicke in ihr Privatleben.

Während das Konzert mit „Fuzzman“ bereits ausverkauft ist, sind für das Open-Air mit „Clara Luzia“ noch Tickets erhältlich. Weiterführende Infos zu Programm und Covid19- Maßnahmen sind via www.okh.or.at zu finden.