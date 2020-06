Parents for Future mahnen zu Umbau statt Wiederaufbau

In den letzten Wochen und Monaten war es vor allem die Corona-Krise, die den Alltag bestimmt und die Menschen fest im Griff hatte. Auch wenn die „Corona-Zeit“ noch lange präsent sein wird, ist es höchste Zeit, sich wieder vermehrt einer weiteren Krise zu widmen, die uns zukünftig in einer eben solchen Härte treffen wird wie das Corona-Virus, wenn nicht schnellstmöglich gehandelt wird, und zwar die Klimakrise.

Nachdem die Fridays for Future Gmunden in den vergangenen Wochen bereits in mehreren Aktionen auf die drohende Katastrophe aufmerksam gemacht hatten, zogen am vergangenen Samstag die Parents for Future mit einer Mahnwache auf der Gmundner Esplanade nach. Mit Schildern und musikalischer Begleitung machten die Parents ganz in Schwarz gekleidet auf ihre zentrale Forderung aufmerksam: Die Corona-Krise für einen klimafreundlichen und nachhaltigen Umbau des Wirtschaftssystems zum Wohle aller nutzen anstatt in den Wiederaufbau eines veralteten und krankenden Systems zu investieren, das nur dem Wohl der Konzerne dient und langfristig unsere Lebensgrundlage zerstören wird.

Rettungsgelder müssen an Vorgaben zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens gekoppelt werden, die Schaffung von klimafreundlichen Arbeitsplätzen und eine Investition in erneuerbare Energien sollen zukünftig und langfristig den Wirtschaftsstandort Österreich stärken und krisenresistenter machen.

Das durchwegs positive Feedback der Passantinnen und Passanten zeigte, dass sich viele Menschen diese Veränderung und eine gute und lebenswerte Zukunft für uns alle wünschen, weshalb die Fridays und Parents for Future Gmunden auch in Zukunft nicht müde werden, den Klima-Corona-Deal und damit einen klimagerechten Gesellschaftsvertrag für uns alle einzufordern!