Solidaritätsmarsch am Weltflüchtlingstag

130 Teilnehmende marschierten mit Schirmen durch Vöcklabruck

Menschen auf der Flucht werden derzeit weltweit im Regen stehen gelassen. Die Initiative Seebrücke Vöcklabruck organisierte anlässlich des Internationalen Weltflüchtlingstages am 20. Juni eine Demonstration. Rund 130 Personen folgten dem Aufruf und marschierten durch die Vöcklabrucker Innenstadt. Symbolisch wurden Schirme für geflüchtete Menschen aufgespannt und so die Solidarität für die Menschen in den Lagern in Griechenland zum Ausdruck gebracht. „Gemeinsam plädieren wir an die Regierung, sich menschlicher und solidarischer zu zeigen. Wir haben Platz!“, so der Aufruf. „Denn mehr als 900 freie Plätze gibt es in betreuten Einrichtungen allein in OÖ und wir können – wie andere europäische Länder auch – geflüchtete Menschen aus den Lagern in Griechenland aufnehmen.“

Senka Causevic, seit über 20 Jahren Regionalleiterin der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung in Vöcklabruck, wies in der Abschlusskundgebung darauf hin, dass sich weltweit knapp 80 Millionen Menschen auf der Flucht befinden, so viele wie nie zuvor – ein trauriger Rekord. Die wenigsten von diesen Menschen – etwa 1% erreichen überhaupt Europa. Sie wies auch darauf hin, dass es alleine im Bezirk Vöcklabruck weit über 100 freie Plätze in Grundversorgungsquartieren gibt. „Wir haben Platz! Genug Platz in unseren Herzen, in unseren Häusern, in unserem schönen Land!“

Fotocredit: www.studio46.at