Trial Bike Weltmeister wird Tierpate

Trial Bike Weltmeister Thomas Pechhacker wird Tierpate bei den Wölfen im Wildpark Grünau

Am Samstag, 13. 6. wurde, im Rahmen einer kleinen Feier, die Patentafel von Geschäftsführer Bernhard Lankmaier und Thomas Pechhacker offiziell enthüllt. Neben den Eltern des jungen Radsportlers war auch der Präsident des Betreibervereines, Johann Vielhaber anwesend.

Mit Bürgermeister Wolfgang Bammer verbindet Thomas ein verwandtschaftliches Verhältnis, nachdem er mit dessen Schwester Claudia liiert ist.

Trial Bike ist eine Disziplin des Mountainbikens, die ihren Ursprung in den 1970er Jahren in Europa hat und aus der motorisierten Version des Sports entstand. Seit 1985 ist Trial als Disziplin vollständig in die International Cycling Union integriert und mittlerweile eine der aufregendsten und spektakulärsten UCI-Disziplinen im Radsport.

Das Ziel dieses Sports ist es, Hindernisse zu überqueren, die in Abschnitten zusammengefasst sind, ohne auf den Boden zu treten oder Teile des Fahrrads (mit Ausnahme der Räder) den Boden berühren. Die ersten Trial-Weltmeisterschaften fanden 1986 statt. Vierzehn Jahre später, im Jahr 2000, feierte die UCI Weltmeisterschaft ihr Debüt. Die meisten Weltmeistertitel gewannen Läufer aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien und der Schweiz.

2018 durchbrach ein Österreicher diese Dominanz

Thomas Pechhacker sicherte sich 2018 im chinesischen Chengdu den Titel des Urban Cycling World (UCI) Champion im Trial Bike!

2019 folgte als nächster Höhepunkt seiner Karriere der Welt-Cup Sieg in Val di Sole. Bereits 2003, im Alter von 8 Jahren, wurde Thomas zum ersten mal nationaler Meister in der Klasse U11. 2006 folge, mit dem 2. Platz bei den Welt Jugendspielen in Bischofsmais (D), bereits das erste internationale Podium. Der Durchbruch auf internationaler Ebene schaffte Thomas 2013 mit dem UCI Junioren Vize-Weltmeistertitel bei den MTB & Trials-Weltmeisterschaften in Südafrika.

2017 hat Thomas sich entschieden den Sport hauptberuflich auszuüben und ist als Profi im Weltcup der Trial Biker unterwegs!

Ausbildung:

Thomas wurde 1995 in Purgstall an der Erlauf geboren. Mit 6 Jahren hatte er von seinen Eltern sein erstes Trial Bike bekommen.

Nach dem Besuch der Volksschule Purgstall an der Erlauf und des Gymnasium Wieselburg, führte ihn seine schulische Laufbahn in die HTL Hallstatt (Innenarchitektur und Holztechnologien) wo er seine heutige Lebensgefährtin Claudia, aus Grünau im Almtal, kennengelernt hat.

Die Zeit zwischen den Wettkämpfen, die ihn um die ganze Welt führen, verbringt Thomas entweder bei seinen Eltern oder bei Freundin Claudia im Almtal. Dann besuchen die beiden auch gerne den Wildpark Grünau.

Foto: privat