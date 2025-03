In Grün­au im Alm­tal bezie­hungs­wei­se Michel­dorf in Ober­ös­ter­reich (Bezirk Kirch­dorf an der Krems) stan­den die Ein­satz­kräf­te in der Nacht auf Sonn­tag bei einer Per­so­nen­su­che im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den anfangs nach Grün­au im Alm­tal (Bezirk Gmun­den) alar­miert, nach­dem dort zwei Berg­wan­de­rer von der Poli­zei als abgän­gig ver­mu­tet wor­den sind. Spä­ter erfolg­te eine Alar­mie­rung nach Kirch­dorf an der Krems, wo die Ein­satz­kräf­te dann Rich­tung Michel­dorf in Ober­ös­ter­reich abrück­ten. Die Suche dürf­te sich in ers­ter Linie im alpi­nen Gelän­de — hier im Bereich der 1.569 Meter hohen Fal­ken­mau­er und in wei­te­rer Fol­ge am 1.457 Meter hohen Törl, wo fri­sche Spu­ren ent­deckt wur­den, samt der angren­zen­den Berei­che — abge­spielt haben. Die zwei abgän­gi­gen Berg­wan­de­rer sol­len ers­ten Infor­ma­tio­nen nach im Bereich Törl von den Berg­ret­tern gefun­den wor­den sein.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber