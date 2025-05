Seit den 1930er Jah­ren ist ADEG Hüth­mayr in Grün­au (Bezirk Gmun­den) ein fes­ter Bestand­teil der Regi­on. Ste­fan und Tanya Hüth­mayr füh­ren den Fami­li­en­be­trieb seit 1995 mit viel Lie­be und Herz­blut. Sie set­zen auf hoch­wer­ti­ge Bio-Pro­duk­te, regio­na­le Spe­zia­li­tä­ten und ein fami­liä­res Ein­kaufs­er­leb­nis. Der Markt, der auf eine lan­ge Tra­di­ti­on zurück­blickt, bie­tet nicht nur erst­klas­si­ge Lebens­mit­tel, son­dern auch fri­sche Pflan­zen und vie­le Zusatzangebote.

ADEG Hüth­mayr blickt auf eine lan­ge Geschich­te zurück, die bis in die 1930er-Jah­re reicht. Damals wur­de der Markt von Ste­fan Hüth­mayrs Groß­va­ter gegrün­det und ent­wi­ckel­te sich schnell zu einem wich­ti­gen Bestand­teil der Gemein­de Grün­au. In den 1960er-Jah­ren über­nahm Ste­fan Hüth­mayrs Vater das Geschäft, und 1995 trat er selbst in die Fuß­stap­fen der Fami­lie. Die­ses Jahr fei­ert ADEG Kauf­mann Ste­fan Hüth­mayr sein 30-jäh­ri­ges Jubi­lä­um im Fami­li­en­be­trieb, der ins­ge­samt bereits auf rund 90 Jah­re Tra­di­ti­on zurück­blickt. Gemein­sam mit sei­ner Frau Tanya Hüth­mayr legt der ADEG Kauf­mann gro­ßen Wert auf Qua­li­tät, Kun­den­nä­he und eine star­ke Ver­bin­dung zur Regi­on. So bleibt der Markt nicht nur ein Ort zum Ein­kau­fen, son­dern ein leben­di­ger Treff­punkt für die gesam­te Gemeinde.

Vom Bio-Pro­dukt­sor­ti­ment bis hin zu Pflanzenvielfalt

Bereits vor 25 Jah­ren setz­te ADEG Kauf­mann Ste­fan Hüth­mayr auf Bio-Pro­duk­te und mach­te den Markt zu einem Vor­rei­ter in der Regi­on. „Unser Erfolgs­re­zept ist es, den Men­schen genau das zu bie­ten, was sie brau­chen – und das in einer Qua­li­tät, die sie über­zeugt. Beson­ders wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie hat sich die stei­gen­de Nach­fra­ge nach Bio-Pro­duk­ten gezeigt. Das hat uns dar­in bestärkt, dass wir den rich­ti­gen Weg gehen“, so Ste­fan Hüth­mayr. Doch das Erfolgs­ge­heim­nis von ADEG Hüth­mayr geht über Bio hin­aus: Im „Genuss­plat­zerl“, einem inno­va­ti­ven Selbst­be­die­nungs­la­den, kön­nen Kund:innen auch außer­halb der regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten auf über 400 Pro­duk­te zugrei­fen. So wird maxi­ma­le Fle­xi­bi­li­tät gebo­ten und die Kund­schaft kann ihre Ein­käu­fe jeder­zeit erle­di­gen, ohne auf Qua­li­tät oder Aus­wahl ver­zich­ten zu müs­sen. Ein wei­te­res Allein­stel­lungs­merk­mal von ADEG Hüth­mayr ist der umfang­rei­che Pflan­zen­ver­kauf. Vom Baum­schul­be­darf über Som­mer­blu­men bis hin zu Gemü­se­pflan­zen fin­det man hier alles, was das Gärt­ner­herz begehrt – und das nicht nur im Markt, son­dern auch im „Genuss­plat­zerl“. Da es in der Gemein­de kei­ne Gärt­ne­rei gibt, wird die­ses Ange­bot beson­ders gut ange­nom­men. Dar­über hin­aus wird das Sor­ti­ment durch fri­sches Gebäck, Tabak­wa­ren, der Part­ner­schaft mit dpd sowie einer Lot­to/­To­to-Annah­me­stel­le ergänzt.

Ver­ant­wor­tung für Regi­on und Umwelt

Ein zen­tra­les Anlie­gen von ADEG Kauf­mann Ste­fan Hüth­mayr ist es, nicht nur in Sachen Qua­li­tät, son­dern auch bei der Nach­hal­tig­keit Maß­stä­be zu set­zen. „Nach­hal­tig­keit ist für uns kein Trend, son­dern ein lang­fris­ti­ges Ziel. Wir möch­ten mit unse­rem Markt einen ech­ten Bei­trag leis­ten, um die Regi­on zu stär­ken und gleich­zei­tig unse­ren öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck zu mini­mie­ren“, so Ste­fan Hüth­mayr. Der ADEG Markt setzt auf kur­ze Trans­port­we­ge und arbei­tet mit rund 20 regio­na­len Lieferant:innen zusam­men, um fri­sche und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Pro­duk­te direkt aus der Umge­bung anbie­ten zu kön­nen. So stam­men bei­spiels­wei­se die Fleisch­wa­ren von der Flei­sche­rei Silbroth in Viech­t­wang, die Bio-Eier von Ingrid und Jakob Alm­ho­fer, Bio-Fisch­spe­zia­li­tä­ten von der Jager­s­im­merl Fische­rei und Milch­pro­duk­te sowie Käse­spe­zia­li­tä­ten von A2 Milch. Zusätz­lich wird gro­ßer Wert auf nach­hal­ti­ge Betriebs­prak­ti­ken gelegt: Das Gieß­was­ser für die Pflan­zen wird aus Regen­was­ser gewon­nen und zwei PV-Anla­gen sor­gen dafür, dass der Markt sei­nen eige­nen Strom pro­du­zie­ren kann. Ein wei­te­res High­light von ADEG Hüth­mayr sind die selbst­ge­mach­ten Spe­zia­li­tä­ten, die das Sor­ti­ment per­fekt abrun­den. Fri­sche Sala­te, haus­ge­mach­te Auf­stri­che, wie etwa der belieb­te Dat­tel­auf­strich, sowie die tief­ge­fro­re­nen Knö­del­va­ria­tio­nen – wie Gram­mel­knö­del oder Berg­stei­ger­knö­del, die von Tanya Hüth­mayr selbst zube­rei­tet wer­den – sind bei den Kund:innen beson­ders beliebt. Die­se in Hand­ar­beit her­ge­stell­ten Pro­duk­te bie­ten nicht nur hohe Qua­li­tät, son­dern auch ein Stück Hei­mat, das den Markt von ande­ren unterscheidet.