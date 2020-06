Turnverein nimmt Turnbetrieb auf

Bedingt durch die Corona Vorschriften hat der Turnverein Gmunden 1861 den Turnbetrieb mit kleinen Gruppen auf dem Gelände der Wunderburg im Freien aufgenommen. Bei wechselhafter Wetterlage – Sonne und Regen – wurden zum Turnen die Airtrakbahn, ein Barren und ein Reck aufgebaut.

Gratulation an die Vorturner, die diese Möglichkeit des Freiluft Turnens ermöglicht haben. Sehr zur Freude der Kinder und Jugendlichen, denen durch diesen Einsatz dieses Erlebnis beschert wird. Ab Montag 8. Juni ist auch der Turnbetrieb in der Turnhalle wieder möglich und somit können wieder alle Turnangebote in Anspruch genommen werden.

Foto: privat