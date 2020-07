ABSAGEN PRÄGEN JUBILÄUMSJAHR

Fei­er 100 Jahr Berg­ret­tung ver­scho­ben – star­kes Ein­satz­jahr

Der Drang der Men­schen nach Frei­heit und hin­aus in die Natur war nach dem ers­ten Welt­krieg beson­ders spür­bar und aus­ge­prägt. Die Fol­ge die­ser Zeit­er­schei­nung: Die Unfäl­le im alpi­nen und frei­en Gelän­de häuf­ten sich, auch auf dem Traun­stein. Dies führ­te dazu, dass sich im Jah­re 1920 in Gmun­den die bes­ten und erfah­rens­ten Alpi­nis­ten zusam­men­schlos­sen, um eine „Alpi­ne Ret­tungs­stel­le“ zu grün­den und die der Sek­ti­on Gmun­den des Deutsch-Öster­rei­chi­schen Alpen­ver­eins ein­ge­glie­dert wur­de. Das war die Geburts­stun­de der Gmund­ner Berg­ret­tung vor genau 100 Jah­ren.

Coro­nabe­ding­te Absa­gen

Das nicht all­täg­li­che Jubi­lä­um, so Orts­stel­len­lei­ter Bern­hard Ebner am Ran­de der kürz­lich statt­ge­fun­de­nen Jah­res­haupt­ver­samm­lung

im See­gast­hof Hois‘n, hät­te heu­er mit einer Schau­übung, einem Fest­abend und der Her­aus­ga­be einer Fest­schrift gebüh­rend began­gen wer­den sol­len.

Aber, so Ebner wei­ter, durch die Coro­na Pan­de­mie, dem Her­un­ter­fah­ren der Wirt­schaft und den kri­sen­be­ding­ten Ein­schrän­kun­gen

ist nie­man­dem zum Fei­ern zumu­te. Die Gmund­ner Berg­ret­ter haben des­halb alle für heu­er geplan­ten Akti­vi­tä­ten rund um das 100-Jahr-Jubi­lä­um auf das kom­men­de Jahr ver­scho­ben. Dann, so hofft man, kann sich die Berg­ret­tung ohne Ein­schrän­kun­gen wie­der einer brei­ten Öffent­lich­keit prä­sen­tie­ren.

Star­kes Ein­satz­jahr

Dem Bericht von Orts­stel­len­lei­ter Bern­hard Ebner bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung war zu ent­neh­men, dass die Gmund­ner Berg­ret­ter wie­der ein inten­si­ves Ein­satz­jahr 2019 zu bewäl­ti­gen hat­ten. Wie­der waren mit dem Absturz von Peter P. am 24. Febru­ar am Mair-Alm-Steig und mit Anton K. am 25. Mai in der „Grü­nen Gas­se“ am Hoch­kamp zwei Todes­op­fer am Traun­stein zu bekla­gen. For­dernd waren auch der nächt­li­che Abtrans­port eines Blitz­schlag­op­fers am Hern­ler­steig und die Nacht­ber­gung eines Erschöpf­ten vom Natur­freun­de­steig. Ins­ge­samt muss­ten 2019 die Berg­ret­ter zu 45 Ein­sät­zen aus­rü­cken, die in vie­len Fäl­len von den Besat­zun­gen der Not­arzt­hub­schrau­ber aus Scharn­stein, Linz, Salz­burg und Nie­deröb­larn unter­stützt wur­den.

Unter­stüt­zung im Ernst­fall erfährt die Berg­ret­tung auch von der Alpin­po­li­zei und den Besat­zun­gen der Poli­zei­hub­schrau­ber aus Linz und Salz­burg. Um für die Bewäl­ti­gung der Anfor­de­run­gen gerüs­tet zu sein, ist ein stän­di­ges „Trai­ning“ uner­läss­lich.

Ein­satz­lei­ter Wolf­gang Socher dank­te bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung allen Mit­glie­dern der Gmund­ner Orts­stel­le für ihren Zeit­auf­wand bei Ein­sät­zen und Übun­gen. Mit einer durch­schnitt­li­chen Betei­li­gung von 7 Mann bei Ein­sät­zen zeigt sich jedoch deut­lich, dass vie­le Berg­ret­ter nicht mehr so ohne wei­te­res den Arbeits­platz ver­las­sen kön­nen, wenn der Piep­ser zu einem Ein­satz ruft, resü­miert Orts­stel­len­lei­ter Bern­hard Ebner die für ihn nicht befrie­di­gen­de Situa­ti­on. Für die Zukunft bedeu­tet dies, dass der Mann­schafts­stand der Orts­stel­le erhöht wer­den soll, damit wei­ter­hin die jeder­zei­ti­ge Ein­satz­be­reit­schaft gewähr­leis­tet ist und sich neue Mit­glie­der für den Beginn der zwei­jäh­ri­gen Aus­bil­dung in der Berg­ret­tung mel­den. Dass der Wil­le zum Hel­fen vor­han­den ist zeigt der Umstand, dass an den wöchent­li­chen Som­mer­übun­gen im Schnitt 22 Mann teil­neh­men.

Gro­ße Wert­schät­zung

Die ehren­amt­li­che Arbeit der Gmund­ner Berg­ret­ter erfährt immer wie­der eine gro­ße Wert­schät­zung von der Poli­tik, aus der Wirt­schaft und von Pri­vat­per­so­nen. So durch den Gene­ral­di­rek­tor der OÖ Ener­gie AG, DDr. Ing. Mag. KommR Wer­ner Stein­ecker, der sich mit einer zweck­mä­ßi­gen Softs­hell­ja­cke für alle 49 Berg­ret­ter im Jubi­lä­ums­jahr ein­stell­te. Ein Dan­ke­schön für eine nächt­li­che Hil­fe­leis­tung im Kar­bach­tal war die Ein­la­dung eines hei­mi­schen Wirt­schafts­trei­ben­den, der die Berg­ret­ter zu einem Abend­essen in den See­gast­hof Hois’n lud. Die Wert­schät­zung der hei­mi­schen Wirt­schaft zeigt sich jähr­lich in den groß­zü­gi­gen Spen­den für die Tom­bo­la beim Berg­ret­tungs­ball, des­sen Ein­nah­men einen erheb­li­chen Fak­tor in der aus­ge­gli­che­nen Finanz­ge­ba­rung der Gmund­ner Orts­stel­le aus­ma­chen, wie Kas­sier Wer­ner Huber der fast voll­stän­dig ver­sam­mel­ten Mann­schaft berich­ten konn­te. Der Dank an die­ser Stel­le gilt allen Unter­stüt­zern, För­de­rern und Freun­den.

Foto: BRD Gmun­den