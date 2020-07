Auszeichnung für langjähriges Bezirksstellenausschussmitglied

Im Rah­men der kon­sti­tu­ie­ren­den Bezirks­stel­len­aus­schuss­sit­zung wur­de Karl Johann Witt­mann mit der Ehren­me­dail­le der WKO Ober­ös­ter­reich aus­ge­zeich­net.

Am 13.07.2020 fand in der WKO Gmun­den die kon­sti­tu­ie­ren­de Bezirks­stel­len­aus­schuss­sit­zung für die Funk­ti­ons­pe­ri­ode 2020–2025 statt. In die­sem Rah­men wur­de Karl Johann Witt­mann für sei­ne lang­jäh­ri­ge Mit­ar­beit im Bezirks­stel­len­aus­schuss gedankt und geehrt. WKOÖ Dir.Stv.Dr. Gerald Sil­ber­hu­mer über­reich­te die Ehren­me­dail­le der WKO Ober­ös­ter­reich.

Karl Johann Witt­mann, Unter­neh­mer aus Scharn­stein – Tisch­le­rei Witt­mann war von 2010–2015 koop­tier­tes Bezirks­stel­len­aus­schuss Mit­glied. Auch in der Funk­ti­ons­pe­ri­ode 2015–2020 war Karl Witt­mann im Bezirks­stel­len­aus­schuss tätig. Von 1991—2016 war er Obmann des Wirt­schafts­bund Scharn­stein. Er arbei­te­te inten­siv an unter­schied­li­chen wirt­schaft­li­chen Pro­jek­ten mit und gilt als Grün­der der Wirt­schafts­mes­se „Alm­tal Expo“. Als lang­jäh­ri­ges Gemein­de­rats­mit­glied gestal­te­te er auch sei­nen Hei­mat­ort wesent­lich mit. „Karl Witt­mann war ein sehr moti­vier­tes und berei­chern­des Mit­glied im Bezirks­stel­len­aus­schuss. Wir dan­ken dir für dei­ne wert­vol­le Mit­ar­beit und wün­schen alles Gute im (Un-)Ruhestand“, dankt Mar­tin Ettin­ger, Obmann WKO Gmun­den.

Foto: www.friedrichscheichl.com