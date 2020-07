Beispiel für gelungene Integration

Aus­ge­zeich­ne­ter Fleisch­hau­er­lehr­ling aus Afgha­ni­stan

Qasim Tajek kam im Febru­ar 2016 mit sei­ner Fami­lie nach Vöck­la­markt, nach­dem sie ein hal­bes Jahr in ver­schie­de­nen Flücht­lings­la­gern unter­ge­bracht waren, und konn­ten hier bald Fuß fas­sen. Beglei­tet wur­den sie dabei vom enga­gier­ten Inte­gra­ti­ons­team. Qasim lern­te mit viel Fleiß und gro­ßem Inter­es­se Deutsch und durf­te im Som­mer 2017 mit der Leh­re als Fleisch­hau­er begin­nen. Metz­ger­meis­ter Wil­li Gerbl bezeich­ne­te ihn als den „net­tes­ten und flei­ßigs­ten Lehr­ling, den er je hat­te.“

Qasim muss­te schon als Kind viel arbei­ten und konn­te des­halb kei­ne Schu­le besu­chen, wur­de aller­dings in den Grund­kennt­nis­sen pri­vat unter­wie­sen. Mit Bauch­weh begann er die Berufs­schu­le, doch dann zeig­te er stolz sein Zeug­nis her – das ers­te in sei­nem Leben. Und mein­te: „So, jetzt ver­steh ich auch den Dia­lekt!“

Dass er jetzt mit aus­ge­zeich­ne­tem Erfolg die Leh­re abschlie­ßen konn­te, ist eine tol­le Leis­tung! Für sei­nen Chef ist er ein unver­zicht­ba­rer Mit­ar­bei­ter gewor­den, auf den er nicht mehr ver­zich­ten will. Qasim selbst möch­te sich und sei­ner Fami­lie hier eine Exis­tenz auf­bau­en und in Frie­den leben. Lei­der war­tet er immer noch mit Zit­tern und Ban­gen auf einen posi­ti­ven Bescheid oder huma­ni­tä­res Blei­be­recht. Die fast 5 Jah­re lan­ge Unsi­cher­heit ist zer­mür­bend. Unvor­stell­bar wäre, wenn sie in den Alp­traum nach Afgha­ni­stan zurück müss­ten.

Foto: pri­vat