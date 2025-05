Mon­tag führ­ten Poli­zei und Lan­des­re­gie­rung eine tech­ni­sche Kon­trol­le auf der B1 in Vöck­la­markt durch. Das Ergeb­nis: zahl­rei­che Män­gel, meh­re­re Füh­rer­schein­ab­nah­men und über 130 Anzei­gen.

Schwerwiegende Mängel an zahlreichen Fahrzeugen

Am 20. Mai 2025 kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on gemein­sam mit Tech­ni­kern des Amtes der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­re­gie­rung den Ver­kehr auf der B1 Wie­ner Stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Vöck­la­markt. Zwi­schen 08:00 und 16:00 Uhr wur­den Fahr­zeu­ge aller Klas­sen – vom LKW über PKW bis hin zu Mopeds und Anhän­gern – einer inten­si­ven tech­ni­schen Über­prü­fung unter­zo­gen.

Sieben Kennzeichen und mehrere Führerscheine abgenommen

Ins­ge­samt muss­ten an die­sem Tag sie­ben Kenn­zei­chen sofort abge­nom­men wer­den, da bei den Fahr­zeu­gen Män­gel mit Gefahr in Ver­zug fest­ge­stellt wur­den. Beson­ders gra­vie­rend: Zwei Len­ker waren ohne gül­ti­ge Lenk­be­rech­ti­gung unter­wegs. Ein wei­te­rer Fah­rer lenk­te sein Fahr­zeug in alko­ho­li­sier­tem Zustand – ihm wur­de der Füh­rer­schein vor Ort abge­nom­men. Ein zusätz­li­cher Len­ker stand offen­bar unter dem Ein­fluss von Sucht­mit­teln. Auch ihm wur­de nach einer kli­ni­schen Unter­su­chung der Füh­rer­schein ent­zo­gen.

134 Anzeigen und 20 Nachüberprüfungen angeordnet

Die Bilanz der Kon­trol­le: 134 Anzei­gen, meh­re­re ein­ge­ho­be­ne Sicher­heits­leis­tun­gen und Organ­man­da­te. Zudem wur­den 20 Fahr­zeu­ge wegen gra­vie­ren­der tech­ni­scher Män­gel der ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­re­gie­rung zur erneu­ten Über­prü­fung vor­ge­führt.

Quel­le: LPD OÖ