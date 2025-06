Am Mitt­woch, dem 28. Mai 2025, fand im Gemein­de­saal der dies­jäh­ri­ge Bür­ger­meis­ter­emp­fang statt. Gela­den waren Mit­glie­der des Gemein­de­rats, unse­re Ehrenbürger:innen, Ver­eins­ver­tre­ter sowie die Mitarbeiter:innen der Gemeinde.

Ein beson­de­res High­light des Abends war der span­nen­de Vor­trag von Herrn Dr. Georg Karigl (MiB — Mensch in Bewe­gung) zum The­ma „Künst­li­che Intel­li­genz in Akti­on!“ – ein Blick in die Zukunft, der vie­le zum Stau­nen brachte.

Im Rah­men des Bür­ger­meis­ter­emp­fan­ges wur­de dem Gemein­de­rat Alo­is Eder der „Ehren­ring mit Dia­mant“ ver­lie­hen. Sei­ne Tätig­keit im Gemein­de­rat Vöck­la­markts erstreckt sich über eine Zeit­dau­er von 40 Jah­ren, in der er vie­le Funk­tio­nen inne­hat­te: Er war im Gemein­de­vor­stand und ist Frak­ti­ons­ob­mann der FPÖ sowie Obmann der frei­heit­li­chen Pen­sio­nis­ten. Vie­le Pro­jek­te wur­den wäh­rend sei­ner Amts­zeit rea­li­siert und die Gemein­de Vöck­la­markt ist dank­bar über sein jahr­zehn­te­lan­ges Enga­ge­ment und Wir­ken für die Allgemeinheit.

Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sorg­te die Band Kon­tra­f­lot­te, die den fest­li­chen Emp­fang per­fekt abrun­de­te. Ins­ge­samt war es ein rund­um gelun­ge­ner Abend mit guten Gesprä­chen, schö­nen Momen­ten und einer ange­neh­men Atmosphäre.