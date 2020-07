Bereits 5. Sieg für Ü45–1 Senioren des SPG Ebensee

Wäh­rend die Her­ren 1 in der Regio­nal­klas­se Süd gegen die SPG Vöck­la­bruck / Zell 1 eine knap­pe 4:5 Nie­der­la­ge (2 Dop­pel wur­den im Match­tie­break ver­lo­ren) hin­neh­men muss­ten, gab es für die Her­ren 2 in der 2. Klas­se Süd A (9:0 gegen Aurach­kir­chen 2) und für die Her­ren 3 in der 3. Klas­se Süd B (7:2 gegen UTC Regau 3) kla­re Sie­ge zu fei­ern. Die Damen ver­lo­ren 3:4 gegen TC Kirch­dorf 2.

Bei den Senio­ren gab es in der Lan­des­li­ga West einen 6:0 Sieg der Ü35–1 gegen UTC Ried 1 und befin­den sich aktu­ell auf Tabel­len­rang 2. Die Ü35–2 in der Regio­nal­klas­se Süd ver­lor 0:3 gegen USC Atter­gau 1. Sehr erfolg­reich läuft es für die Ü45–1 Senio­ren (Foto). Mit dem bereits 5. Sieg in der Bezirks­klas­se Süd A, in die­ser Run­de ein 5:1 Aus­wärts­sieg gegen TC Neukirchen/Altm. 1, spielt die Mann­schaft wei­ter um den Auf­stieg mit. Das Ü45–2 Team, in der 1. Klas­se Süd B, konn­te eben­falls einen Sieg ein­fah­ren (4:2 gegen TC Gmun­den 3). Die Ü55 Senio­ren konn­ten in der Regio­nal­klas­se Süd eben­falls gewin­nen (5:1 gegen UTC Vorch­dorf 1).

Foto: pri­vat