Dauerhafter Schutz für Arbeitsflächen mit healthyPad®

Die letz­ten Wochen und Mona­te zeig­ten ein­drucks­voll, dass der Schutz vor Bak­te­ri­en, Viren und Kei­men auf kei­nen Fall auf die leich­te Schul­ter genom­men wer­den soll­te. Sicher­heits- und Hygie­ne­maß­nah­men spie­len eine zen­tra­le Rol­le in der schritt­wei­sen Wie­der­eröff­nung öffent­li­cher Ein­rich­tun­gen, Schu­len, Büros und tou­ris­ti­scher Betrie­be. Nach­hal­ti­ger, dau­er­haf­ter Schutz vor Erre­gern ist das Ziel – und healt­hy­Pad® mit LOCK3 die per­fek­te Lösung für den schu­li­schen, beruf­li­chen und pri­va­ten All­tag.

Die Gefahr unge­rei­nig­ter Arbeits­flä­chen

Der eige­ne Arbeits­platz soll­te ein Ort der Kon­zen­tra­ti­on und der Pro­duk­ti­vi­tät sein. Täg­lich ver­bringt man Stun­de für Stun­de am eige­nen Tisch vom Kin­der­gar­ten über die Schul­bank bis zum Büro. Tat­säch­lich sind sol­che Arbeits­flä­chen Brut­stät­ten für Kei­me, Bak­te­ri­en und Viren. Erre­ger blei­ben lan­ge aktiv und bil­den eine unsicht­ba­re Gefahr. Selbst regel­mä­ßi­ge Des­in­fek­ti­on mit han­dels­üb­li­chen Mit­teln hilft nur tem­po­rär.

healt­hy­Pad® mit LOCK3 als Lösung schützt nach­hal­tig

Sol­che Risi­ken sind ein­zu­ge­hen ist aber nicht nötig. Die Lösung kommt von Salz­kam­mer­gut Druck Mit­ter­mül­ler: healt­hy­Pad® mit LOCK3, schützt per­ma­nent und nach­hal­tig Schul­bän­ke und Büro­ti­sche.

healt­hy­Pad® wirkt bei Licht­ein­fall dau­er­haft und per­ma­nent (min­des­tens zwölf Mona­te).

healt­hy­Pad® ver­spricht effek­ti­ve und umwelt­freund­li­che Ent­kei­mung von bis zu 99,5 %.

Der anti­bak­te­ri­el­le Wirk­stoff akti­viert sich bei Licht­ein­fall auf das Pad, egal ob Tages­licht oder Kunst­licht.

Der Schutz­lack LOCK3 ent­hält kei­ne toxi­schen Stof­fe, ist nicht haut- oder augen­rei­zend.

Die Wir­kung von healt­hy­Pad® mit LOCK3 wur­de von unab­hän­gi­gen Insti­tu­ten geprüft und belegt.

Bak­te­ri­en, Viren und Kei­men den Kampf ansa­gen

healt­hy­Pad® wird in haus­ei­ge­ner Pro­duk­ti­on in Rohr im Krems­tal in einem mit dem öster­rei­chi­schen Umwelt­zei­chen zer­ti­fi­zier­ten Betrieb her­ge­stellt. Durch den direk­ten Kon­takt mit Licht, akti­viert sich die effi­zi­en­te, umwelt­freund­li­che, Ent­kei­mungs­funk­ti­on durch dyna­mi­schen Sauer­stoff.

healt­hy­Pad® ist in vie­len anspre­chen­den Lay­outs für jedes Alter erhält­lich.