Eindrucksvolle Bestätigung des Bauernbund-Bezirksvorstandes Gmunden

Gute Arbeit hat sich gelohnt

Bei der Wahl des Bau­ern­bund-Bezirks­vor­stan­des des Bezir­kes Gmun­den am 6.7.2020 im Agrar­bil­dungs­zen­trum in Alt­müns­ter ergab sich eine ein­drucks­vol­le Bestä­ti­gung des bis­he­ri­gen Füh­rungs­teams und der neu­en Funk­ti­ons­trä­ger im Bezirk. Der Wahl­vor­schlag wur­de bei der geheim durch­ge­führ­ten Wahl mit weit über 90 % von allen anwe­sen­den Dele­gier­ten der Orts­grup­pen des Bezir­kes, in Anwe­sen­heit von Bau­ern­bund Lan­des­ob­mann LR Max Hie­gels­ber­ger und dem neu­en Bau­ern­bund Direk­tor Ing. Wolf­gang Wall­ner, bestä­tigt.

Sie gra­tu­lier­ten allen Gewähl­ten, allen vor­an dem Bezirks­ob­mann Chris­ti­an Zier­ler, der Stell­ver­tre­te­rin und den bei­den Stell­ver­tre­tern, dem neu­en Jung­bau­ern Bezirks­ver­tre­ter sowie allen ande­ren Vor­stands­mit­glie­dern zu die­sem enor­men Ver­trau­ens­vor­schuss und freu­en sich auf die zukünf­ti­ge wei­te­re Zusam­men­ar­beit. Die Bäue­rin­nen führ­ten ihre Wahl bereits in einer eige­nen Bezirks­ver­samm­lung im Jän­ner die­ses Jah­res durch. Bezirks­bäue­rin Bet­ti­na Zopf, die auf­grund ihrer Anwe­sen­heits­ver­pflich­tung in Wien, zwecks Beschluss­fas­sung und Vor­be­rei­tung wich­ti­ger agra­ri­scher The­men­blö­cke, sein muss­te und daher nicht anwe­send war, über­mit­tel­te eine Video­bot­schaft an alle Anwe­sen­den.

Die (neu)gewählten Funk­tio­nä­re des Bau­ern­bund-Bezirks­vor­stan­des Gmun­den:

Bau­ern­bund-Bezirks­ob­mann: BBKO Chris­ti­an Zier­ler, Bad Ischl

Bau­ern­bund-Bezirks­ob­mann Stvin.: Dipl. Päd. Ingrid Holz­in­ger, Gschwandt

Bau­ern­bund-Bezirks­ob­mann Stv.: Anton Gior­gi­ni, Eben­see

Bau­ern­bund-Bezirks­ob­mann Stv..: Anton Püh­rin­ger, Kirch­ham

Schrift­füh­rer: Franz Aigner, Gmun­den

Jung­bau­ern-Bezirks­ver­tre­ter: Andre­as Mit­ter­leh­ner, Vorch­dorf

Bezirks­bäue­rin: Abg. z. NR Bet­ti­na Zopf, Alt­müns­ter

Bezirks­bäue­rin Stv.in: Her­mi­ne Mas­sak, Gschwandt

Bezirks­bäue­rin Stv.in: Chris­ti­na Bramber­ger, Bad Ischl

Bezirks­bäue­rin Stv.in: Mar­ti­na Gerl, Vorch­dorf

Lan­des­rat Hie­gels­ber­ger und Bau­ern­bund-Direk­tor Wall­ner bedank­ten sich in ihren Wort­mel­dun­gen auch für die für den Bezirk Gmun­den geleis­te­te Arbeit der Funk­tio­nä­re auf Bezirks‑, Gemein­de- und Orts­ebe­ne. Die­se Arbeit wur­de in einem Rück­blick der ver­gan­ge­nen 6 Jah­ren durch Obmann Zier­ler dar­ge­stellt und in Erin­ne­rung geru­fen. Auch das mit­ein­an­der Erreich­te, sowie die kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen der Land- und Forst­wirt­schaft im Bezirk, die ein Mit­ein­an­der sowie bäu­er­li­che Geschlos­sen­heit erfor­dern, wur­den inten­siv dis­ku­tiert. In Vor­be­rei­tung auf die Land­wirt­schafts­kam­mer Wah­len 2021 wur­de auch das vor­ge­schla­ge­ne Kan­di­da­ten-Team des Bezir­kes Gmun­den in gehei­mer Wahl nomi­niert.