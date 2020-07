Gangstas of Soul begeisterten im Strandbad Obertraun

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag fand auf der See­büh­ne im Strand­bad Ober­traun die ers­te Ver­an­stal­tung in die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Som­mer statt.

Die sie­ben Musi­ker aus dem Salz­bur­ger über­zeug­ten dabei auf höchs­ten Niveau und hat­ten an dem Auf­tritt — auf Ein­la­dung des Kul­tur­re­fe­ra­tes der Gemein­de Ober­traun und dem regio­na­len Tou­ris­mus­ver­band — selbst sicht­lich Spaß.

Alles in allem ein traum­haf­ter Abend mit tol­ler Berg- und See­ku­lis­se. Natür­lich wur­de bei der Abwick­lung des Kon­zer­tes auf die aktu­el­len Bestim­mun­gen rund um das Coro­na-Virus geach­tet.

Foto: Elmi­ra Kien­leit­ner