Heimturnier in Unterach am Attersee

Auf­grund der schwie­ri­gen Lage hat sich Flo Schnet­zer kur­zer­hand ent­schie­den in sei­nem Hei­mat­ort Unter­ach am Atter­see einen Stop der Aus­tri­an Beach­vol­ley­ball Tour zu ver­an­stal­ten.

“Es geht mir ein­fach um die Spie­ler und den Sport”, nennt Flo die Grün­de das Tur­nier aus­zu­rich­ten. Gro­ße Unter­stüt­zung bekommt Flo dabei vom Sport­ver­ein Unter­ach am Atter­see, wel­cher die Fix­kos­ten über­nimmt. “Ich bin sehr dank­bar für die­se Unter­stüt­zung und freue mich auf genia­le Wett­kampf­ta­ge bei mir zuhau­se! Ich hof­fe, dass Lorenz und ich an die Leis­tun­gen vom Cham­pions Cup anschlie­ßen kön­nen” so Schnet­zer.

Statt­fin­den wird das Event jedoch ohne Zuschau­er und unter stren­gen Covid 19 Richt­li­ni­en. Zahl­rei­che Top Teams rund um Winter/Hörl wer­den um den Sieg am Atter­see kämp­fen. Neben online Live Über­tra­gun­gen wird TV1 Ober­ös­ter­reich über das Tur­nier berich­ten.

Foto: pri­vat