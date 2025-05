Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall ereig­ne­te sich am Sams­tag­nach­mit­tag auf der B151 bei Unter­ach am Atter­see. Ein Motor­rad­fah­rer prall­te in das Heck eines abbie­gen­den Autos und wur­de dabei schwer verletzt.

Unfall bei Abbiegevorgang nach Doppelkurve

Am 31. Mai 2025 gegen 14:45 Uhr fuhr ein 37-jäh­ri­ger Lin­zer gemein­sam mit einer 33-jäh­ri­gen Bei­fah­re­rin auf der B151 im Gemein­de­ge­biet Unter­ach am Atter­see in Rich­tung Mond­see. Nach einer Dop­pel­kur­ve woll­te der Pkw-Len­ker bei Stra­ßen­ki­lo­me­ter 32,9 nach links in eine Ein­fahrt einbiegen.

Motorradfahrer prallt auf Heck des Pkw

Zur sel­ben Zeit war ein 53-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer aus Deutsch­land eben­falls in Fahrt­rich­tung Mond­see unter­wegs. Er dürf­te den Abbie­ge­vor­gang des Autos über­se­hen haben und prall­te nahe­zu unge­bremst auf das Heck des Fahr­zeugs. Der Motor­rad­fah­rer wur­de bei dem Auf­prall schwer ver­letzt. Der Not­arzt­hub­schrau­ber „Chris­to­pho­rus 6“ flog ihn ins Lan­des­kran­ken­haus Salz­burg. Die bei­den Auto­in­sas­sen blie­ben unverletzt.