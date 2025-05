In Unge­n­ach kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall: Ein Pkw prall­te gegen einen Strom­mast – eine Per­son wur­de im Fahr­zeug eingeschlossen.

Gefahr durch herabhängende Stromleitungen

Am 7. Mai 2025 um 16:00 Uhr wur­den die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Unge­n­ach und Zell am Pet­ten­first zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ter Per­son alar­miert. Ein Pkw war in Ain­walding gegen einen Baum sowie einen Strom­mast geprallt. Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te hing die Strom­lei­tung gefähr­lich her­ab – der Fah­rer blieb auf Anra­ten von Erst­hel­fern im Fahr­zeug, da Strom­schlag­ge­fahr bestand.

FF Unge­n­ach

Rettung nach Freigabe durch Energieversorger

Die Feu­er­wehr sicher­te die Unfall­stel­le ab, errich­te­te den Brand­schutz und kon­tak­tier­te den Ener­gie­ver­sor­ger. Erst nach des­sen Frei­ga­be konn­te die ver­un­fall­te Per­son aus dem Fahr­zeug geret­tet und dem Ret­tungs­dienst über­ge­ben wer­den. Zudem wur­de beim Abtrans­port des Fahr­zeugs unter­stützt, Trüm­mer­tei­le der Strom­lei­tung ent­fernt und ein Bag­ger­un­ter­neh­men bei der Ent­fer­nung kon­ta­mi­nier­ten Erd­reichs koordiniert.

Stromversorgung zwischenzeitlich unterbrochen

Wäh­rend des Ein­sat­zes war die Ort­schaft Ain­walding strom­los. Der Ener­gie­ver­sor­ger rich­te­te ein pro­vi­so­ri­sches Ersatz­sys­tem ein. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr bedankt sich bei allen betei­lig­ten Kräf­ten für die pro­fes­sio­nel­le Zusammenarbeit.

Quel­le: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Unge­n­ach via Facebook