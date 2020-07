Hendl-Drive-In“ der Wirlinger Feuerwehr ein voller Erfolg

Das Jahr 2020 ist kein gutes für Ver­an­stal­tun­gen und Bier­zel­te. So muss­te in die­sem Jahr auch das tra­di­tio­nel­le Wir­lin­ger Bier­zelt inklu­si­ve 90-Jahr-Fest­akt auf­grund der Coro­na­pan­de­mie abge­sagt wer­den. Sowohl das Bier­zelt, als auch der Fest­akt, wer­den im nächs­ten Jahr aller­dings nach­ge­holt – und zwar von 09. bis 11. Juli 2021. Zusätz­lich ließ sich die Feu­er­wehr Wir­ling auch in die­sem Jahr eine gelun­ge­ne Alter­na­ti­ve zum Fest­zelt ein­fal­len und ver­an­stal­te­te am 12. Juli einen „Hendl-Dri­ve-In“.

Ab 6 Stück wur­den Hendl und Pom­mes in der Regi­on auch zuge­stellt. Eine Alter­na­ti­ve zum Fest­zelt, die allen Coro­na-Schutz­maß­nah­men ent­spricht und trotz­dem ein gewis­ses Fest­zelt-Gefühl bei den Men­schen erzeugt, war nicht ein­fach zu fin­den. Mit dem „Hendl-Dri­ve-In“ ist das voll und ganz gelun­gen. Zahl­rei­che Begeis­ter­te nah­men das Ange­bot in Anspruch.

„Wir haben über eine hal­be Ton­ne an Hendl und eini­ge hun­dert Kilo Pom­mes bei unse­rem Dri­ve-In ver­kau­fen kön­nen. Die orga­ni­sa­to­ri­sche Abwick­lung war zwar alles ande­re als ein­fach, aber das Ergeb­nis kann sich sehen las­sen. 100 Pro­zent der getä­tig­ten Hendl-Vor­be­stel­lun­gen wur­den auch tat­säch­lich beim Dri­ve-In abge­holt, dafür möch­te ich mich bei allen sehr herz­lich bedan­ken und gleich­zei­tig um etwas Nach­sicht bit­ten, falls der ein oder ande­re bei der Aus­ga­be bzw. bei der Aus­lie­fe­rung eini­ge Minu­ten Ver­zö­ge­rung hin­neh­men muss­te. Ganz beson­ders möch­te ich mich bei mei­nem Arbeits­team für ihren uner­müd­li­chen Ein­satz bedan­ken“, so Kom­man­dant Andre­as Lim­ba­cher.

Es steht im Raum, ob die Feu­er­wehr das Kon­zept fort­führt und wie­der mal einen „Hendl-Dri­ve-In“ ver­an­stal­ten wird. Es bleibt also span­nend.

Foto: FF Wir­ling