Segeln im Tief­was­ser

Nach­dem am Neu­sied­ler­see so wenig Was­ser ist, dass mit die­sen Boo­ten dort nicht ordent­lich gese­gelt wer­den kann, kamen die Lago 26 und 20 m² Jol­len­kreu­zer an den für sie sonst unge­wohn­ten Atter­see. Am Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag segel­ten sie in unge­wohn­ten Tief­was­ser um den Sieg.

Der Frei­tag war ein wun­der­schö­ner Bade­tag aber blieb wegen Flau­te zum Segeln unge­nützt. Am Sams­tag wur­de im Rah­men des Atter­see-Grand-Prix eine Lang­stre­cke gese­gelt, die im Gesamt­ergeb­nis nicht streich­bar war. Am Sonn­tag konn­ten bei kräf­ti­gem Nord­wind in bei­den Klas­sen noch drei Wett­fahr­ten gese­gelt wer­den.

Der Sieg bei den Jol­len­kreu­zern ging an die Mann­schaft Andre­as und Erich Zeth­ner mit Gün­ther Sta­gl (alle YCMör­bisch). Klas­sen­prä­si­dent Zeth­ner möch­te auch, soll­te nächs­tes Jahr genug Was­ser im Neu­sied­ler­see sein, trotz­dem wie­der mit einer Regat­ta an den Atter­see kom­men.

Bei den Aus­tri­an Open der Lago 26 ging der Sieg an Max und Tom Hund­s­ber­ger (Seg­ler Ver­ein Staad) mit Johann Spitzau­er (UYCAt­ter­see) und Rober­to Mas­s­a­ro (Seg­ler Ver­ei­ni­gung Thal­wil).