Martin Ettinger als Obmann der WKO Gmunden bestätigt

Regio­na­le Wirt­schafts­ver­tre­tung kon­sti­tu­iert

Mar­tin Ettin­ger aus Grün­au steht wei­ter­hin an der Spit­ze der Wirt­schafts­ver­tre­tung des Bezirks Gmun­den. Nach der WKO-Wahl im März wur­de nun bei der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung der neue WKO-Bezirks­stel­len-Aus­schuss für die kom­men­den fünf Jah­re ange­lobt.

Der Alm­ta­ler Mar­tin Ettin­ger (46) absol­vier­te die Fach­schu­le für Holz­wirt­schaft- und Säge­tech­nik am Holz­tech­ni­kum Kuchl. Nach zehn­jäh­ri­ger Tätig­keit als Betriebs­lei­ter über­nahm er 2003 das Säge­werk Gra­fin­ger in Grün­au im Alm­tal, wo er der­zeit 12 Mit­ar­bei­ter beschäf­tigt. Das erst­mals 1671 urkund­lich erwähn­te Säge­werk ist spe­zia­li­siert auf die Pro­duk­ti­on von Ver­pa­ckungs­höl­zern aus Hart­holz. Wei­ters wird für die Strom­ver­sor­gung ein Klein­was­ser­kraft­werk betrie­ben. Neben sei­ner beruf­li­chen Tätig­keit ist Ettin­ger seit 17 Jah­ren in der Inter­es­sen­ver­tre­tung der Wirt­schaft tätig. Er fun­gier­te von 2003 bis 2011 als JW-Orts­vor­sit­zen­der Alm­tal und von 2006 bis 2009 als Bezirks­vor­sit­zen­der-Stell­ver­tre­ter des Bezirks Gmun­den. 2009 über­nahm er den Bezirks­vor­sitz der JW Gmun­den und übte die­se Funk­ti­on bis 2013 aus. Ettin­ger ist seit 2009 Bezirks­stel­len­aus­schuss­mit­glied und wur­de 2015 zum Bezirks­stel­len­ob­mann gewählt.

Einen Mei­len­stein in der regio­na­len Stand­ort­ent­wick­lung konn­te Ettin­ger Ende letz­ten Jah­res ver­mel­den, als das Land OÖ die bean­trag­te Flä­chen­wid­mungs­plan­än­de­rung für ein 215.000 m² gro­ßes Betriebs­bau­ge­biet in Vorch­dorf bewil­lig­te. Somit steht eine der größ­ten betrieb­lich nutz­ba­ren Flä­chen in Ober­ös­ter­reich zur Ver­mark­tung zur Ver­fü­gung. Mög­lich wur­de dies durch INKO­BA Salz­kam­mer­gut Nord, einen Zusam­men­schluss von elf Gemein­den, der von der WKO Gmun­den und Ettin­ger stark for­ciert wur­de. „Wich­tigs­tes Ziel der WKO Gmun­den und unse­rer Arbeit für den Bezirk ist es, wirt­schaft­lich auf die Regi­on zu schau­en, regio­na­le Pro­jek­te zu ent­wi­ckeln, damit den Wirt­schafts­stand­ort Gmun­den zu stär­ken und unse­ren Bei­trag für einen neu­en Auf­schwung der Betrie­be zu leis­ten“, erklärt Ettin­ger. Eines der wich­tigs­ten Zukunfts­pro­jek­te ist die Salz­kam­mer­gut Kul­tur­haupt­stadt 2024.

Neu­er Bezirks­stel­len-Aus­schuss der WKO Gmun­den:

Unter­stützt wird Mar­tin Ettin­ger bei sei­nem Ein­satz für die Wirt­schaft im Bezirk von Andre­as Hemets­ber­ger, Geschäfts­füh­rer der Brandl Bau GmbH in Bad Ischl, Bri­git­te Stump­ner, Geschäfts­füh­re­rin der Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik GmbH in Bad Ischl, Eva Maria Pöll-Bar­n­ert, Gast­hof Pöll in Kirch­ham, Franz Ame­ring, Sani­tär- und Hei­zungs­in­stal­la­teur in Vorch­dorf, Ing. Gerd Kien­ber­ger, Erd­bau-Unter­neh­mer in St. Wolf­gang, Franz Moser, Geschäfts­füh­rer des SEP Ein­kaufs­parks in Gmun­den, DI (FH) Nickel Falk als Ver­tre­ter der Indus­trie, Ronald Eichen­au­er, Händ­ler in St. Wolf­gang, Mag. (FH) Mar­kus Stock­mai­er, Life­style Mar­ke­ting aus Eben­see, Ing. Kurt Kra­mes­ber­ger, Geschäfts­füh­rer der Krea­tiv­plan GmbH aus Gmun­den, sowie Mag. Julia Danie­la Stöhr aus Gmun­den als Ver­tre­te­rin von Frau in der Wirt­schaft.

Foto: Fried­rich Scheichl