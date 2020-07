Präsidentenübergabe beim LC Gmunden

Mit der so genann­ten Club­über­ga­be endet bei den Lions tra­di­tio­nell das Amts­jahr eines Prä­si­den­ten.

Der schei­den­de Prä­si­dent Wolfang Fürt­bau­er berich­tet von impo­san­ten Zah­len, die die Hil­fe­leis­tung des Clubs nach außen hin dar­stel­len.

“26.000 Euro für Bedürf­ti­ge in der Regi­on”

In ins­ge­samt 35 Fäl­len konn­te der Lions Club Gmun­den im abge­lau­fe­nen Club­jahr wie­der per­sön­lich, schnell und unbü­ro­kra­tisch hel­fen.

Neben der Unter­stüt­zung von Ein­zel­per­so­nen leg­ten wir beson­de­ren Wert auf nach­hal­ti­ge Hil­fe — so wer­den wir den Sozi­al­markt Gmun­den über 3 Jah­re hin­weg mit dem gesam­tem Rein­erlös aus einer Haupt­ver­an­stal­tung — dem Lions Lie­der­abend — unter­stüt­zen. Beson­ders wich­tig ist es uns Kin­der in Ihrer Ent­wick­lung zu för­dern und Chan­cen zu ermög­li­chen. Durch die aus­ge­zeich­ne­te Koope­ra­ti­on mit dem Sozi­al­amt Gmun­den konn­ten wir am Höhe­punkt der Pan­de­mie bereits in Not gera­te­nen Gmund­ner Fami­li­en hel­fen.

Finan­ziert wird die­se Hil­fe aus den Erlö­sen unse­rer Ver­an­stal­tun­gen. Die groß­ar­ti­gen Unter­stüt­zung durch die hei­mi­sche Wirt­schaft ermög­licht es uns regel­mä­ßig drin­gend not­wen­di­ge Unter­stüt­zun­gen zu gewäh­ren. Wir sind über­zeugt, dass her­aus­for­dern­de Zei­ten auf uns alle zukom­men wer­den. Als Lions sind wir in der glück­li­chen Lage ande­ren hel­fen zu kön­nen. Bit­te hel­fen Sie uns dabei indem Sie unse­re Ver­an­stal­tun­gen besu­chen und uns finan­zi­ell unter­stüt­zen.

Das Mot­to des neu­en Prä­si­den­ten Gün­ther Mai­rin­ger für das neue Lions­jahr ist “gemeinsam.aktiv.sein”. Gera­de in der jet­zi­gen Zeit ist es beson­ders wich­tig, dass wir Lions regio­nal, rasch und unbü­ro­kra­tisch hel­fen. Beson­ders wirk­sam ist es dann, wenn wir Gmund­ner Lions­freun­de zusam­men­hel­fen und unse­re vol­le Kraft für sozia­le Pro­jek­te ein­setz­ten. Dan­ke auch allen die die Lions Akti­vi­tä­ten immer tat­kräf­tig unter­stüt­zen!

Foto: LC Gmun­den